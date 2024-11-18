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"Пленного двухсоть": ГУР перехватило приказы командования РФ в отношении украинских военных

Понедельник 18 ноября 2024 18:47
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"Пленного двухсоть": ГУР перехватило приказы командования РФ в отношении украинских военных Иллюстративное фото: русский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинская разведка перехватила разговор военного командования. В разговоре командир предписывал оккупантам убивать украинских военнопленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

В радиоперехвате командиры российской оккупационной армии дают подчиненным приказ совершить военное преступление – расстрелять пленника.

Это зафиксированное очередное доказательство целенаправленной геноцидной политики российской армии в войне против Украины.

Кроме этого в перехвате подтверждается тяжелое ранение московита с позывным "Гроза". В частности, россиянину с позывным "Гриф", который находился в одной группе с "Грозой", приказывают перетащить жгутом, предоставить обезболивающее, занять позицию и отстреливаться.

Казни украинских военнопленных

В последнее время украинские правоохранители несколько раз сообщали о случаях казни украинских военных, которых россияне пленяли 5 ноября Офис генпрокурора сообщал о расстреле шести украинских военнопленных на Покровском направлении.

Однако самой массовой казнью является убийство российскими оккупантами сразу 16 пленных украинских защитников на Покровском направлении.

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