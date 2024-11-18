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"Полоненого двохсоть": ГУР перехопило накази командування РФ щодо українських військових

Понеділок 18 листопада 2024 18:47
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"Полоненого двохсоть": ГУР перехопило накази командування РФ щодо українських військових Ілюстративне фото: російський військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українська розвідка перехопила розмову російського військового командування. У розмові командир наказував окупантам вбивати українських військовополонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

У радіоперехопленні командири російської окупаційної армії дають підлеглим наказ здійснити воєнний злочин - розстріляти полоненого.

Це є зафіксованим черговим доказом цілеспрямованої геноцидної політики російської армії у війні проти України.

Окрім цього у перехопленні підтверджується важке поранення московита із позивним "Гроза". Зокрема, росіянину із позивним "Гриф", який перебував в одній групі з "Грозою", наказують перетягнути того джгутом, надати знеболювальне, зайняти позицію та відстрілюватись.

Страти українських військовополонених

Останнім часом українські правоохоронці декілька разів повідомляли про випадки страти українських військових, яких росіяни брали в полон. 5 листопада Офіс генпрокурора повідомляв про розстріл шести українських військовополонених на Покровському напрямку.

Однак наймасовішою стратою є вбивство російськими окупантами одразу 16 полонених українських захисників на Покровському напрямку.

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