"Полоненого двохсоть": ГУР перехопило накази командування РФ щодо українських військових

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

У радіоперехопленні командири російської окупаційної армії дають підлеглим наказ здійснити воєнний злочин - розстріляти полоненого.

Це є зафіксованим черговим доказом цілеспрямованої геноцидної політики російської армії у війні проти України.

Окрім цього у перехопленні підтверджується важке поранення московита із позивним "Гроза". Зокрема, росіянину із позивним "Гриф", який перебував в одній групі з "Грозою", наказують перетягнути того джгутом, надати знеболювальне, зайняти позицію та відстрілюватись.

Страти українських військовополонених

Останнім часом українські правоохоронці декілька разів повідомляли про випадки страти українських військових, яких росіяни брали в полон. 5 листопада Офіс генпрокурора повідомляв про розстріл шести українських військовополонених на Покровському напрямку.