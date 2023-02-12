Пленные "вагнеровцы" рассказали об ужасных потерях российской армии, - CNN

Как свидетельствует издание, завербованные "вагнеровцы", попавшие в плен ВСУ, рассказали о том, как воевали в Украине.

"Нас было 90 человек. Шестьдесят погибли во время первого штурма под минометным огнем. Несколько человек получили ранения", - вспоминает пленный первый штурм в районе Белогоровки Луганской области.

Другой оккупант принимал участие в штурме, длившемся пять дней, вблизи города Лисичанск на востоке Украины.

"Первые шаги в лес были тяжелыми. Из 10 ребят семеро погибли сразу. Вы не можете помочь раненым. Украинцы вели по нам плотный огонь, поэтому даже если их ранения незначительные, надо идти дальше, иначе под огонь попадаешь ты. Пять дней ты работаешь, люди умирают около тебя, молятся Богу, умоляют воды. Вы думаете, что можете положить оружие, и больше ничего не произойдет. Но нет, просто волна за волной. Если одна группа терпит неудачу, то сразу отправляют другую. Если и она терпит неудачу - отправляют третью", - делится воспоминаниями второй пленный.

Он добавил, что эвакуации раненых вообще не было. Мужчины подчеркнули, что потери скапливались десятками.

"Когда вы получаете приказ их грузить, вы не очень думаете, кто мертв, а кто ранен. Мы не могли отступить без приказа, потому что если не выполним приказ, нас убьют. Один человек остался на позиции, он очень испугался, это был его первый штурм. Об этом доложили командованию, его отвели на 50 метров от базы. Он рыл себе могилу, а затем был расстрелян", - рассказал один из бойцов.

В течение нескольких недель на передовой у этих "вагнеровцев" срабатывал только один инстинкт.

"Просто чтобы выжить. У меня просто было желание выжить, любой ценой. Однако альтернатива идти через минные поля на украинскую артиллерию была такой же смертельной", - рассказал завербованный.

Двое пленных поделились, как они были завербованы "Вагнером". В августе и сентябре прошлого года руководитель группировки Евгений Пригожин прибыл на вертолете в места лишения свободы, предлагая шестимесячные контракты в обмен на помилование. В то время вербовочная кампания Пригожина в российских тюрьмах была в разгаре. По подсчетам западных разведчиков и групп защиты прав в тюрьмах, было завербовано от 40 000 до 50 000 мужчин.

У одного из пленных впереди еще было 10 лет заключения за неумышленное убийство.

"Я считал, что шесть месяцев лучше 10 или 11 лет, которые я еще могу провести в тюрьме... Я просто хотел начать жизнь заново", - сказал он.

По их словам, уже на поле боя стало ясно, что им врали, чтобы заставить вступить в бой с украинцами.

"Мы думали, что будем воевать с поляками и разными наемниками. Мы не думали, что там кто-то остался в украинской армии. Никто на самом деле не думал, что ВСУ действительно будут воевать за свою страну, за своих близких", - подчеркнул один из пленных.