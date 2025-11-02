Пленные солдаты КНДР в Киеве просят не возвращать их домой, - СМИ
Двое военнопленных из Северной Кореи, которые воевали на стороне России, обратились с просьбой передать их Южной Корее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Deutsche Welle.
Двое северокорейских военнослужащих, захваченных в Украине, во время интервью для документального фильма заявили о желании попасть в Южную Корею.
Разговор состоялся 28 октября в Киеве, где пленные находятся под контролем украинской стороны.
Интервью координировала южнокорейская правозащитная организация Gyeore-eol Nation United. По ее данным, один из военных уже ранее обращался с подобной просьбой, когда в феврале его посетил представитель парламента Республики Корея.
По оценкам разведслужб Южной Кореи и Запада, около 10 тысяч северокорейских солдат могли быть отправлены в Украину в 2024 году для поддержки российских войск.
Южнокорейская разведка также сообщала, что солдатам КНДР часто приказывают накладывать на себя руки, чтобы избежать плена. В случае ранения они совершают самоподрыв с помощью гранат.
В сентябре южнокорейская спецслужба заявила, что в результате боевых действий в Украине погибли около 2000 северокорейских военных, отправленных на помощь России.
Как сообщалось ранее, 11 января этого года стало известно о том, что украинские защитники взяли в плен двух военных Северной Кореи в Курской области. Один из них попал в плен 9 января.
Заметим, что РБК-Украина писало о том, как происходил захват первых северокорейских солдат на Курщине.
Подробнее о том, как украинским военным это удалось и что говорят о войне сами корейцы, - читайте в материале.