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В плен ВСУ попал предатель, который в 2014 году вывесил флаг России над Луганской ОГА

Четверг 14 ноября 2024 17:47
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В плен ВСУ попал предатель, который в 2014 году вывесил флаг России над Луганской ОГА Фото: в плен ВСУ попал предатель (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В плен в ВСУ попал предатель, еще в 2014 году вывесивший российский флаг над Луганской ОГА. Сейчас СБУ сообщила ему о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на предателя Ли Вон Чоля - украинского гражданина корейского происхождения (также известного под псевдонимом Герман Прокопов).

В плен ВСУ попал предатель, который в 2014 году вывесил флаг России над Луганской ОГА

Что известно о Ли Вон Чоле

В 2014 году он участвовал в захвате Луганской областной госадминистрации, с которой сорвал украинский флаг и вместо него установил российский "триколор".

Затем фигурант воевал в составе оккупационных группировок РФ против сил АТО, а после начала полномасштабной войны атаковал боевые позиции сил обороны на восточном фронте.

В октябре 2024 года в районе Спорного Донецкой области украинские защитники наголову разгромили штурмовую роту оккупантов, в которую входил предатель, а его как единственного уцелевшего взяли в плен.

Обнаружившие следственные действия

По данным следствия, после захвата Луганской ОГА злоумышленник принимал участие в массовых беспорядках, устраивал пророссийские митинги и потасовки, а также запугивал местных патриотов.

При этом с 24 февраля 2022 года боевик вместе с российскими оккупантами захватывал города Рубежное, Северодонецк и Лисичанск в Луганской области, а также поселок Спорное в Донецкой области.

После задержания предатель дал обличительные показания по захвату Луганска в 2014 году и военным преступлениям оккупантов в ходе полномасштабного вторжения России.

Следователи Службы безопасности сообщили Ли Вон Чолю о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее сегодня правоохранители задержали еще двух приспешников спецслужб Российской Федерации, совершавших поджог, а также шпионили для врага в Запорожских и Волынских областях.

Мы также сообщали, что в Чернигове задержан агент российской разведки, который совершал поджоги и планировал убийства воинов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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