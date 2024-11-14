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Совершали поджоги и шпионили для врага. Правоохранители задержали еще двух предателей

Четверг 14 ноября 2024 10:33
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Совершали поджоги и шпионили для врага. Правоохранители задержали еще двух предателей Фото: правоохранители задержали еще двух изменников (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Задержаны еще два пособника спецслужб Российской Федерации (РФ), которые совершали поджог, а также шпионили для врага в Запорожских и Волынских областях. Обоим грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Что произошло

В Запорожье задержан 31-летний наркозависимый, который уже сидел ранее в тюрьме за кражи. После выхода на свободу он был завербован врагом. По указаниям последних предатель поджег служебный автомобиль ВСУ, который проходил техобслуживание после боевых задач на фронте. В частности отслеживал наличие личного состава на местах дислокации Сил обороны. Его задержали при попытке поджога очередного авто.

Фото: правоохранители задержали еще двух изменников (t.me/SBUkr)

Вторым предателем оказался 18-летний житель Волыни. Он сжег релейный шкаф на линии железнодорожного сообщения вблизи областного центра.

"Такое задание он получил от представителя спецслужб РФ, который дистанционно привлек молодого человека к сотрудничеству через российские Telegram-каналы по поиску «легких» заработков", - добавляет СБУ.

Что угрожает

Обоим предателям сообщили о подозрении по:

  • ч. 2 ст. 113 - диверсия, совершенная в условиях военного положения;
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 - препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований по предварительному сговору группой лиц;
  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 - умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога по предварительному сговору группой лиц.

Обоим предателям, как и отмечалось выше, грозит пожизненное с конфискацией имущества.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Чернигове задержан агент российской разведки, который совершал поджоги и планировал убийства воинов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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