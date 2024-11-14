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У полон ЗСУ потрапив зрадник, який в 2014 вивісив прапор Росії над Луганською ОДА

Четвер 14 листопада 2024 17:47
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У полон ЗСУ потрапив зрадник, який в 2014 вивісив прапор Росії над Луганською ОДА Фото: у полон ЗСУ потрапив зрадник (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У полон до ЗСУ потрапив зрадник, який ще у 2014 році вивісив російський прапор над Луганською ОДА. Наразі СБУ повідомила йому про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби безпеки України.

Служба безпеки України зібрала доказову базу на зрадника Лі Вон Чоля - українського громадянина корейського походження (також відомого під псевдонімом Герман Прокопів).

У полон ЗСУ потрапив зрадник, який в 2014 вивісив прапор Росії над Луганською ОДА

Що відомо про Лі Вон Чоля

У 2014 році він брав участь у захопленні Луганської обласної держадміністрації, з якої зірвав український прапор і замість нього встановив російський "триколор".

Потім фігурант воював у складі окупаційних угруповань РФ проти сил АТО, а після початку повномасштабної війни атакував бойові позиції Сил оборони на східному фронті.

У жовтні 2024 року в районі Спірного на Донеччині українські захисники вщент розгромили штурмову роту окупантів, до якої входив зрадник, а його як єдиного вцілілого взяли у полон.

Що виявили слідчі дії

За даними слідства, після захоплення Луганської ОДА зловмисник брав участь у масових заворушеннях, влаштовував проросійські мітинги та бійки, а також залякував місцевих патріотів.

При цьому з 24 лютого 2022 року бойовик разом з російськими окупантами захоплював міста Рубіжне, Сіверськодонецьк та Лисичанськ на Луганщині, а також селище Спірне у Донецькій області.

Після затримання зрадник надав викривальні свідчення щодо захоплення Луганська у 2014 році та воєнних злочинів окупантів у ході повномасштабного вторгнення Росії.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили Лі Вон Чолю про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом збройних формуваннях).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що раніше сьогодні правоохоронці затримали ще двох поплічників спецслужб Російської Федерації, які вчиняли підпал, а також шпигували для ворога у Запорізьких й Волинських областях.

Ми також повідомляли, що у Чернігові затримали агента російської розвідки, який вчиняв підпали та планував убивства воїнів Збройних сил України (ЗСУ).

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