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Более 4000 россиян обратились в проект "Хочу жить", чтобы сдаться в плен

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Украина, Четверг 15 декабря 2022 21:39
Более 4000 россиян обратились в проект "Хочу жить", чтобы сдаться в плен Фото: более 4000 россиян обратились к проекту "Хочу жить" (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Более 4300 российских военных обратились в проект "Хочу жить" по поводу добровольной сдачи в украинский плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера проекта "Хочу жить" Виталия Матвиенко в эфире телеканала Freedom.

"О количестве обращений. Эта цифра с момента старта проекта "Хочу жить" составляет 4300 обращений", - рассказал спикер.

Матвиенко отметил, что в основном к проекту обращаются российские военнослужащие или мобилизованные, которые уже решили сдаться в плен или интересуются, как это сделать.

Спикер добавил, что с военнослужащими и мобилизованными РФ проводятся все необходимые работы для того, чтобы эта процедура была безопасной.

Напомним, 14 декабря прошел очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией. Из российского плена вернулись еще 64 военных ВСУ.

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