Более 4000 россиян обратились в проект "Хочу жить", чтобы сдаться в плен

Более 4300 российских военных обратились в проект "Хочу жить" по поводу добровольной сдачи в украинский плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера проекта "Хочу жить" Виталия Матвиенко в эфире телеканала Freedom .

"О количестве обращений. Эта цифра с момента старта проекта "Хочу жить" составляет 4300 обращений", - рассказал спикер.

Матвиенко отметил, что в основном к проекту обращаются российские военнослужащие или мобилизованные, которые уже решили сдаться в плен или интересуются, как это сделать.

Спикер добавил, что с военнослужащими и мобилизованными РФ проводятся все необходимые работы для того, чтобы эта процедура была безопасной.