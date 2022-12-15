Более 4000 россиян обратились в проект "Хочу жить", чтобы сдаться в плен
Более 4300 российских военных обратились в проект "Хочу жить" по поводу добровольной сдачи в украинский плен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера проекта "Хочу жить" Виталия Матвиенко в эфире телеканала Freedom.
"О количестве обращений. Эта цифра с момента старта проекта "Хочу жить" составляет 4300 обращений", - рассказал спикер.
Матвиенко отметил, что в основном к проекту обращаются российские военнослужащие или мобилизованные, которые уже решили сдаться в плен или интересуются, как это сделать.
Спикер добавил, что с военнослужащими и мобилизованными РФ проводятся все необходимые работы для того, чтобы эта процедура была безопасной.
Напомним, 14 декабря прошел очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией. Из российского плена вернулись еще 64 военных ВСУ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.