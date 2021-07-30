Повноцінний рух поїздів після ДТП на переїзді відновлять 31 липня, - УЗ
Фото: повноцінний рух поїздів після ДТП на переїзді відновлять завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Роботи над відновленням повноцінного руху через аварію біля станції Решетилівка триватимуть до 31 липня. До цього часу усі поїзди до та із Харкова йтимуть по парній колії з незначним відхиленням від графіка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.
Станом на 14:30 затримуються поїзди:
- №85 Новоолексіївка - Львів (затримка склала 3 години);
- №138 Хмельницький - Лисичанськ (затримка склала 50 хвилин);
- №46 Лисичанськ - Ужгород (затримка склала 40 хвилин);
- №70 Львів - Маріуполь (затримка склала 40 хвилин).
Раніше УЗ повідомляла про затримку низки поїздів через аварію на переїзді.
Згодом поліція розповіла подробиці зіткнення вантажівки та поїзда, в аварії постраждала людина.