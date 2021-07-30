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Повноцінний рух поїздів після ДТП на переїзді відновлять 31 липня, - УЗ

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П'ятниця 30 липня 2021 15:18
Повноцінний рух поїздів після ДТП на переїзді відновлять 31 липня, - УЗ Фото: повноцінний рух поїздів після ДТП на переїзді відновлять завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Роботи над відновленням повноцінного руху через аварію біля станції Решетилівка триватимуть до 31 липня. До цього часу усі поїзди до та із Харкова йтимуть по парній колії з незначним відхиленням від графіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Станом на 14:30 затримуються поїзди:

  • №85 Новоолексіївка - Львів (затримка склала 3 години);
  • №138 Хмельницький - Лисичанськ (затримка склала 50 хвилин);
  • №46 Лисичанськ - Ужгород (затримка склала 40 хвилин);
  • №70 Львів - Маріуполь (затримка склала 40 хвилин).

Раніше УЗ повідомляла про затримку низки поїздів через аварію на переїзді.

Згодом поліція розповіла подробиці зіткнення вантажівки та поїзда, в аварії постраждала людина.

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