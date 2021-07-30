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Полноценное движение поездов после ДТП на переезде возобновят 31 июля, - УЗ

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Пятница 30 июля 2021 15:18
Полноценное движение поездов после ДТП на переезде возобновят 31 июля, - УЗ Фото: полноценное движение поездов после ДТП на переезде восстановят завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Работы над восстановлением полноценного движения из-за аварии возле станции Решетиловка продлятся до 31 июля. К этому времени все поезда до и из Харькова будут идти по четному пути с незначительным отклонением от графика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

По состоянию на 14:30 задерживаются поезда:

  • №85 Новоалексеевка - Львов (задержка составила 3 часа);
  • №138 Хмельницкий - Лисичанск (задержка составила 50 минут);
  • №46 Лисичанск - Ужгород (задержка составила 40 минут);
  • №70 Львов - Мариуполь (задержка составила 40 минут).

Ранее УЗ сообщала о задержке ряда поездов из-за аварии на переезде.

Впоследствии полиция рассказала подробности столкновения грузовика и поезда, в аварии пострадал человек.

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