Полноценное движение поездов после ДТП на переезде возобновят 31 июля, - УЗ
Фото: полноценное движение поездов после ДТП на переезде восстановят завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Работы над восстановлением полноценного движения из-за аварии возле станции Решетиловка продлятся до 31 июля. К этому времени все поезда до и из Харькова будут идти по четному пути с незначительным отклонением от графика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.
По состоянию на 14:30 задерживаются поезда:
- №85 Новоалексеевка - Львов (задержка составила 3 часа);
- №138 Хмельницкий - Лисичанск (задержка составила 50 минут);
- №46 Лисичанск - Ужгород (задержка составила 40 минут);
- №70 Львов - Мариуполь (задержка составила 40 минут).
Ранее УЗ сообщала о задержке ряда поездов из-за аварии на переезде.
Впоследствии полиция рассказала подробности столкновения грузовика и поезда, в аварии пострадал человек.