Повністю опалювальний сезон розпочався у шести областях

В Україні повністю опалювальний сезон всіх соціальних і житлових об'єктів почався в шести областях. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад і територій України у Facebook.

Повідомляється, що станом на 11 листопада на 100% підключені до опалення Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

Також повністю до опалення підключені житлові будинки в Чернігівській області.

Серед соціальної сфери 100% об'єктів опалюються в Житомирській, Миколаївській, Сумській і Хмельницькій областях.

У цілому в Україні опалення житлових будинків розпочато на 94,2%, соціальних об'єктів - на 97,8%.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в двох містах Львівської області оголосили надзвичайну ситуацію через зрив опалювального сезону. Зокрема, станом на 8 листопада Новий Роздол і Новояровск залишалися без опалення.

Також повідомлялося, що за словами міністра фінансів України Оксани Маркарової, на цей опалювальний сезон була розширена субсидія для будинків сімейного типу. За її словами, субсидіями забезпечать всіх нужденних.