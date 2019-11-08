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У двох містах Львівської області оголосили НС через зрив опалювального сезону

Новини » Суспільство     08.11.2019 - 14:52
У двох містах Львівської області оголосили НС через зрив опалювального сезону
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Новий Розділ та Новоярівськ досі залишаються без опалення

Львівська обласна державна адміністрація (ОДА) у п'ятницю, 8 листопада, оголосила надзвичайну техногенну ситуацію у зв'язку зі зривом опалювального сезону в Новому Роздолі та Новоярівську. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської ОДА.

Як повідомляється, підприємство "Гарант Енерго М" не виконало доручення ОДА, які мали б дозволити розпочати опалювальний сезон у містах Новий Розділ та Новоярівськ.

"Станом на сьогодні, усі терміни вичерпані. ПП "Гарант Енерго М" не виконало цих протокольних доручень. Підбиваючи підсумки і зважаючи на інші обставини, констатуємо, що підприємство не спроможне забезпечити роботу ТЕЦ і запустити опалювальний сезон у цих містах", - заявили в ОДА.

Зазначається, що у зв'язку зі зривом опалювального сезону в області було оголошено надзвичайну ситуацію техногенного характеру. Наразі управління Держслужби з надзвичайний ситуацій спільно з департаментом з питань цивільного захисту готують відповідний пакет документів.

"Окрім того, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів необхідно невідкладно розглянути можливість зміни управителя, який неналежно виконує покладені на нього завдання з управління переданими активами", - додали в ОДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через зрив опалювального сезону Новому Роздолі міський голова Андрій Мелешко та його перший заступник подали заяви про відставку. Мелешко подав у відставку через критичну ситуацію на Новороздольській ТЕЦ.

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