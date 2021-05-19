Приватним виконавцям в Україні хочуть дозволити стягувати адмінштрафи

В Україні приватним виконавцям можуть дозволити стягувати адмінштрафи. Це передбачене законопроектом №4330.

Таку рекомендацію надав комітет з питань правової політики.

Документ передбачає розширення повноважень приватних виконавців. Їм хочуть надати можливість стягувати адміністративні штрафи, а також здійснювати стягнення у справах, де боржником є державні чи комунальні підприємства. Однак розмір стягнень не повинен перевищувати сто тисяч гривень.

Закон передбачає поступове зрівняння повноважень приватних і державних виконавців. Проект пропонує запровадити такі зміни з дня внесення до Єдиного реєстру приватних виконавців відомостей про тисячу осіб, які розпочали таку діяльність, але не пізніше 1 січня 2024 року. Наразі працює 270 приватних виконавців.

"Комітет рекомендує ВР включити до порядку денного законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень приватних виконавців та прийняти його за основу", - сказано у повідомленні.

Глава комітету Андрій Костін заявив, що законопроект планують розглянути на позачерговому засіданні в четвер, 20 травня.

Підкреслюється, що ухвалення цього закону необхідне для надання Україні макрофінансової допомоги Європейського союзу в рамках меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником та ЄС як кредитором.