Повномасштабна війна в секторі Газа може розпочатися до виборів в Ізраїлі, - Нетаньяху

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що війна в секторі Газа може розпочатися до початку виборів в Ізраїлі, які пройдуть наступного тижня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UPI.

За словами Нетаньяху, війна в секторі Газу може початися в будь-який момент.

"Нетаньяху заявив в п'ятницю, що війна в секторі Газу може початися в будь-який момент, можливо ще до виборів в Ізраїлі на наступному тижні, на яких зокрема, будуть обирати главу уряду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у четвер Нетаньяху заявив, що ізраїль не буде іншого варіанту, крім як почати широкомасштабну операцію в секторі Газа. При цьому, за словами Нетаньяху, Ізраїлю не варто квапити події. Повідомляється, що Ізраїль планує повалити режим ХАМАС в цьому анклаві.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль розкрив нові секретні об'єкти, пов'язані з ядерною програмою Ірану. Нетаньяху представив нові знімки ізраїльської розвідки, які викривають зусилля Ірану по прихованню використання сховища для ядерних матеріалів.