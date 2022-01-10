Путін зробив заяву про протести в Казахстані: використовувалися майданні технології

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Казахстан зіткнувся із загрозою своєї державності. За його словами, в країні використовувалися майданні технології.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на ТАСС .

Він також заявив, що ситуація в Казахстані є актом агресії, "на це треба було реагувати без зволікання".

"У Казахстані використовувалися майданні технології підтримки протестів", - заявив Путін.

За його словами, вже найближчим часом спільними зусиллями ситуація щодо всього Казахстану буде стабілізована.

"Ситуація в Казахстані поступово нормалізується, низка життєво важливих об'єктів повністю очищена від бойовиків", - заявив він.

Путін упевнений, що влада Казахстану зробить все для налагодження нормальної роботи правоохоронних органів та економіки країни.