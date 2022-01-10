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Путін зробив заяву про протести в Казахстані: використовувалися майданні технології

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Москва, Понеділок 10 січня 2022 10:19
Путін зробив заяву про протести в Казахстані: використовувалися майданні технології Фото: президент Росії Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Казахстан зіткнувся із загрозою своєї державності. За його словами, в країні використовувалися майданні технології.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

Він також заявив, що ситуація в Казахстані є актом агресії, "на це треба було реагувати без зволікання".

"У Казахстані використовувалися майданні технології підтримки протестів", - заявив Путін.

За його словами, вже найближчим часом спільними зусиллями ситуація щодо всього Казахстану буде стабілізована.

"Ситуація в Казахстані поступово нормалізується, низка життєво важливих об'єктів повністю очищена від бойовиків", - заявив він.

Путін упевнений, що влада Казахстану зробить все для налагодження нормальної роботи правоохоронних органів та економіки країни.

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про спробу державного перевороту в країні.

Зазначимо, протести в Казахстані були на початку січня 2022 року, люди масово вийшли на вулиці, висловлюючи невдоволення різким подорожчанням автомобільного газу.

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