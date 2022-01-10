Путін зробив заяву про протести в Казахстані: використовувалися майданні технології
Президент Росії Володимир Путін заявив, що Казахстан зіткнувся із загрозою своєї державності. За його словами, в країні використовувалися майданні технології.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.
Він також заявив, що ситуація в Казахстані є актом агресії, "на це треба було реагувати без зволікання".
"У Казахстані використовувалися майданні технології підтримки протестів", - заявив Путін.
За його словами, вже найближчим часом спільними зусиллями ситуація щодо всього Казахстану буде стабілізована.
"Ситуація в Казахстані поступово нормалізується, низка життєво важливих об'єктів повністю очищена від бойовиків", - заявив він.
Путін упевнений, що влада Казахстану зробить все для налагодження нормальної роботи правоохоронних органів та економіки країни.
Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про спробу державного перевороту в країні.
Зазначимо, протести в Казахстані були на початку січня 2022 року, люди масово вийшли на вулиці, висловлюючи невдоволення різким подорожчанням автомобільного газу.