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ГУР провело масштабную кибератаку на оборонный завод РФ, - источники

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Киев, Вторник 30 мая 2023 10:59
ГУР провело масштабную кибератаку на оборонный завод РФ, - источники Фото: проведена масштабная кибератака на завод-поставщик российской "оборонки" (vk com donvard_rus)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Один из заводов, производящий комплектующие для российской бронетехники, подвергся масштабной кибератаке. Речь идет об ижевском заводе "Донвард - Гидравлические системы".

Об этом РБК-Україна сообщили источники, близкие к украинской разведке.

Работа завода усложнена

По словам собеседника, само производство полностью не остановлено, но работа завода максимально усложнена. Он уточнил, что в результате атаки были уничтожены сетевые файловые хранилища (NAS) объемом 50 терабайт, а также львиная доля проектной документации и чертежей опытно-конструкторских работ за период с 2007 года по настоящее время.

Клиентская база данных уничтожена

"Уничтожена клиентская база данных. Зашифрована доменная сеть (компьютеры и серверное оборудование) более чем на 200 устройств. Удалены все имеющиеся копии данных. Нарушено штатное функционирование программ 1С, СУП (система управления подбором персонала), PML (система управления жизненным циклом производства) , PDM (организационно-техническая система обеспечения управлением всей информацией об изделиях)", - добавил источник.

Восстановление информации займет больше месяца

Кроме того, проведен так называемый "дефейс" официального сайта компании - удаление web-страниц и замена их на другие. Сейчас сайт "Донвард" закрыт провайдером без объяснений. По данным издания, администраторы сети известили сотрудников об атаке, но не могут назвать точные сроки обновления.

"Ожидается, что программное обеспечение локально заработает в течение трех суток. На хотя бы частичное восстановление информации уйдет более месяца. Впрочем, многие данные потеряны окончательно. В настоящее время сотрудники "Донварда" лихорадочно вспоминают, как работали в докомпьютерную эру", - отметил информированный собеседник. РБК-Украина.

Кто стоит за атакой

Официально ответственность за атаку взяла на себя хакерская группировка "TWELVE", которая в апреле этого года "положила" серверы федеральной таможенной службы РФ.

Однако, по информации издания, акции подобных масштабов, как правило, проходят при сотрудничестве с украинскими спецслужбами. По данным источников РБК-Украина, за атакой на "Донвард" стоят киберсилы ГУР Минобороны Украины.

Напомним, как ранее заявили во Франции, Украине удалось совершить "настоящую революцию", продвинувшись на высшую степень в своей киберобороне.

Также мы писали, что США отправили в Украину своих специалистов для помощи в борьбе с российскими кибернападениями.

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