Полковник, обвиняемый в убийствах в Ирпене, получил высокий пост в РФ

В Самаре на должность заместителя мэра назначили российского полковника Сергея Карасева, которого Украина обвиняет в военных преступлениях во время оккупации Ирпеня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские сми.
Так, в российской Самаре новым заместителем городского головы стал 43-летний полковник Сергей Карасев. Его назначили куратором поддержки участников войны против Украины и их семей.
Карасев родился в 1982 году в Пскове. Ранее он занимал должность заместителя командира 98-й дивизии, а незадолго до начала полномасштабного вторжения России в Украину возглавил 31-ю десантно-штурмовую бригаду.
В 2023 году Генеральная прокуратура Украины обвинила Карасева в военных преступлениях во время оккупации Ирпеня Киевской области в 2022 году. По данным следствия, он застрелил местного жителя без документов и жестоко избил пенсионерку 1949 года рождения, вырвав ей клок волос и выбив зубы прикладом автомата.
Сначала Генпрокуратура Украины скрывала личность обвиняемого и замыливала фото, но в 2025 году британская газета The Sunday Times идентифицировала Карасева, использовав скриншот его интервью на телеканале "Россия 24".
Таким образом получается, что российские власти не признают и не наказывают своих военных за насилие против мирных украинцев, а также поощряют таких людей к госслужбе.
Российские войска систематически нарушают нормы международного гуманитарного права, совершая военные преступления на территории Украины.
В частности, 27 декабря 2025 года во время штурма позиций ВСУ в селе Шахово российские оккупанты расстреляли двух пленных украинских защитников.
Подобные преступления зафиксированы и в Запорожской области. Например, 15 ноября в окрестностях Затишья захватчики убили двух воинов ВСУ, а 16 ноября на Гуляйпольском направлении российские силы снова совершили расстрел пленных. Еще один такой случай произошел 14 ноября, когда оккупанты казнили трех захваченных украинских бойцов.