Полковник, обвиняемый в убийствах в Ирпене, получил высокий пост в РФ

Так, в российской Самаре новым заместителем городского головы стал 43-летний полковник Сергей Карасев. Его назначили куратором поддержки участников войны против Украины и их семей.

Карасев родился в 1982 году в Пскове. Ранее он занимал должность заместителя командира 98-й дивизии, а незадолго до начала полномасштабного вторжения России в Украину возглавил 31-ю десантно-штурмовую бригаду.

В 2023 году Генеральная прокуратура Украины обвинила Карасева в военных преступлениях во время оккупации Ирпеня Киевской области в 2022 году. По данным следствия, он застрелил местного жителя без документов и жестоко избил пенсионерку 1949 года рождения, вырвав ей клок волос и выбив зубы прикладом автомата.

Сначала Генпрокуратура Украины скрывала личность обвиняемого и замыливала фото, но в 2025 году британская газета The Sunday Times идентифицировала Карасева, использовав скриншот его интервью на телеканале "Россия 24".

Таким образом получается, что российские власти не признают и не наказывают своих военных за насилие против мирных украинцев, а также поощряют таких людей к госслужбе.