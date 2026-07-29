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Полк "Скеля" обратился к украинцам после скандального расследования: "проблемы есть"

16:44 29.07.2026 Ср
2 мин
Командование подтвердило, что активно сотрудничает с Государственным бюро расследований
aimg Валерия Абабина
Фото: Командование "Скалы" признало наличие проблем и подтвердило сотрудничество с ДБР (Getty Images)

Командование 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" публично обратилось к общественности на фоне скандала вокруг подразделения. Военные признали наличие отдельных проблем в части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное обращение командования полка.

В полку отметили, что в последнее время информацию о негативных событиях в подразделении, по их утверждению, пытаются использовать "в своих, далеко не благородных целях" представители политических сил, общественные организации, блоггеры и часть СМИ.

"Наша позиция бескомпромиссна - негативным проявлениям нет и не может быть места в украинской армии. Никакие боевые заслуги, звания или должности не могут оправдывать унижение человеческого достоинства, насилие или превышение полномочий", - говорится в обращении.

Что признают в "Скелі"

Командование признало, что в подразделении могут существовать отдельные проблемы, но подчеркнуло, что их "не скрывают и не терпят".

По позиции полка, каждый конкретный факт должен быть проверен, а виновных – привлечь к ответственности.

"Мы не отрицаем, что в подразделении могут существовать отдельные проблемы. Но мы их не скрываем и не терпим. Каждый конкретный факт должен быть тщательно проверен, виновные - установлены и привлечены к ответственности в соответствии с законом", - отметили в обращении.

В командовании подчеркнули, что подразделение выполняет задачи на одном из самых сложных участков фронта, а личный состав "слажен и мотивирован". Тем, кто спекулирует на негативе, в полку рекомендовали не мешать работе подразделения.

"Все, кто хочет помочь – пожалуйста – становитесь рядом и сражайтесь вместе с нами. Как говорится, не словом, а делом", - обратились в полку.

Сотрудничество с ДБР и внутренние проверки

Командование подтвердило, что активно сотрудничает с Государственным бюро расследований и оказывает следствию всю необходимую помощь.

По заявлению полка, командование и личный состав "как никто больше заинтересован в искоренении негативных явлений".

Параллельно, как указано в обращении, проводятся внутренние проверки, усиливается контроль над действиями командиров всех уровней и совершенствуются механизмы реагирования на обращения военнослужащих.

Напомним, 23 июня издание "Бабель" опубликовало расследование о возможных пытках и смертях мобилизованных в 425-м полку "Скеля" - после этого ДБР открыло уголовное производство .

25 июня командира полка Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей на время проверок и расследований.

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