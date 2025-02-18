Полк беспилотных систем "АХИЛЛЕС" набирает в команду новобранцев: кого ищут

Кого ищут в полк

В полку сейчас ищут пилотов, штурманов, инженеров, техников, саперов, связистов, электромонтажников, системных администраторов, медиков, водителей, делопроизводителей, строителей и тому подобное. Подробнее ознакомиться с вакансиями можно по ссылке.

Полк обеспечивает снаряжением и техникой. Общевойсковая и профессиональная подготовка продлится не менее 2 месяцев. Перед выходом на боевые задачи новобранцы будут проходить стажировку с опытными экипажами.

Все командиры в 429 ОП БпС "АХИЛЛЕС" боевые, которые прошли путь от солдата до офицера.

Заполнить заявку на поступление можно по этой ссылке.

Что известно о полке

429-й отдельный полк беспилотных систем "АХИЛЛЕС" является одним из подразделений Сухопутных войск Украины. В его состав преимущественно вошли добровольцы, которые присоединились к Территориальной обороне Киева в первый день полномасштабного вторжения в Днепровском районе столицы.

Сначала была Рота ударных беспилотных авиационных комплексов "АХИЛЛЕС", в дальнейшем она переросла в батальон, а с января 2025 года реформировалась в полк.

За время полномасштабной войны подразделение приняло участие в битвах за Киев, Харьков, Купянск, Бахмут, Соледар, Часов Яр и на других знаковых направлениях.

Главные задачи полка: аэроразведка, огневое поражение сил и средств противника с помощью беспилотников. Командир полка - доброволец и ветеран АТО Юрий Федоренко.

Добавим, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал о запуске нового военного проекта "Линия дронов", в который вошли 5 лучших подразделений беспилотных систем: 429 ОП БпС "АХИЛЛЕС", 20 ОП БпС "К-2", 427 ОП БпС "РАРОГ", ОБрУБпАС "Птицы Мадьяра" и полк ГПСУ "ФЕНИКС".