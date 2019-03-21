Політв'язень Гриб виступив з останнім словом у суді

Український політв'язень Павло Гриб виступив зі своїм останнім словом у суді в Ростові-на-Дону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

У своєму останньому слові Гриб не визнав обвинувачень. А також зазначив, що "ніхто не мав підстав думати", що стороння Білорусь є "насправді небезпечною".

"Уперше мені випадає така нагода сказати своє слово. Останнє слово, де я б хотів нарешті розказати все, як було насправді", - сказав Гриб.

Павло побажав усім українським патріотам з гідністю пройти полон. А наприкінці своєї промови сказав "Слава Україні!" та "Слава українській нації!".

Суд оголосить рішення у справі 22 березня об 11:00.

Нагадаємо, українському політв'язню Павлу Грибу російська прокуратура просить призначити 6 років позбавлення волі.

РБК-Україна писало, що Грибу перед сьогоднішнім засіданням суду в Ростові-на-Дону (Російська Федерація) викликали швидку допомогу.

Павла Гриба затримали на території Білорусі 24 серпня 2017, після чого вивезли до Росії. За версією російського слідства, українець нібито пропонував своєї знайомій росіянці влаштувати вибух на лінійці в школі № 26 у Сочі.