Стан політв'язня Дудки погіршився після етапу з Москви

Фото: засуджені у "справі українських диверсантів" Володимир Дудка та Олексій Бессарабов (колаж РБК-Україна)

У нього хронічні болі в області живота та високий тиск

Стан здоров'я засудженого у справі українських диверсантів" Володимира Дудки після етапу з Москви до Сімферополя погіршився. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Зазначається, що у нього загострилися хронічні захворювання. Зокрема, виявлені хронічні болі в області живота та високий тиск.

"Побачився з татом вперше за три з половиною місяці. Медичної допомоги від адміністрації СІЗО він не отримує. У нього хронічні болі в області живота, після етапу підвищився тиск. Останній раз, коли вимірювали тиск було 160 на 100. Каже, що переніс етап тільки завдяки лікам, які ми йому передаємо", - сказав син Дудки Ілля Каверников після того, як відвідав його в СІЗО.

За його словами, його батько та інший ув'язнений - Олексій Бессарабов - провели на етапі з Москви до Сімферополя близько місяця. Також він повідомив, що наступного тижня його батька і Бессарабова знову етапують із Сімферополя в колонії суворого режиму для відбування покарання.

Нагадаємо, 18 листопада засуджених Дудку і Бессарабова перевезли з Москви, де розглядалася апеляція на вирок. 25 вересня Дудку і Бессарабова епатували з Криму до Москви, де 15 жовтня Верховний суд Росії розглянув апеляцію на вирок.

Як повідомляло РБК-Україна, у квітні Севастопольський міський суд окупованого Криму засудив українців Дудку і Бессарабова, яких влада РФ звинувачує у підготовці диверсій, до 14 років позбавлення волі кожного.