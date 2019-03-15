Політв'язню Мемедеминову не провели термінову операцію, - адвокат

Операцію перенесли на кінець березня

Обвиняемому в "пропаганде терроризма" крымскотатарскому активисту, блогеру Нариману Мемедеминову не провели операцию, запланированную на 14 марта. Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По словам адвоката, Мемедеминов около двух месяцев испытывает боли и нуждается в оперативном лечении.

"Вчера, когда должна была быть операция, назначили два судебных заседания. Первое было в 9.30 утра, но мы до 12 его закончили. Второе - он специально написал, что не будет участвовать. Он рассчитывал, что после первого заседания его отвезут на операцию. Но, по непонятным причинам, его не вывезли, а операцию отложили на конец марта", - рассказал Курбединов.

Адвокат не назвал диагноза, но подчеркнул, что Мемедеминов нуждается в срочной операции в ближайшие дни, поскольку "его лечение очень сильно затянули". Курбединов отметил, что защита написала "во все инстанции с просьбой разобраться и посодействовать срочной операции" его подзащитному.

РБК-Украина писало, что подконтрольный России "Верховный суд" Крыма 14 марта на два месяца продлил арест Нариману Мемедеминову.

Напомним 22 марта 2018 года в Бахчисарайском районе в доме Наримана Мемедеминова российские силовики и правоохранители провели обыск. После этого блогера увезли на допрос в управление ФСБ России в Симферополе. 23 марта суд арестовал Мемедеминова.​