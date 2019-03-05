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Денісова просить зробити термінову операцію Грибу

Новини » Суспільство    05.03.2019 - 21:28
Денісова просить зробити термінову операцію Грибу
Фото: Павло Гриб (twitter.com/USEmbassyKyiv)

Омубдсмен заявляє про погіршення стану здоров'я політв'язня

Український омбудсмен Людмила Денісова закликала уповноваженого з прав РФ Тетяну Москалькову сприяти тому, щоб українському політв'язню Павлу Грибу зробили термінову операцію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Денісової. 

Омбудсмен повідомила, що український лікар констатував погіршення стану здоров'я Гриба під час судового засідання 4 березня. 

"Звернулася до Москалькової з проханням, щоб Павлу Грибу зробили термінову хірургічну операцію. Адже присутній на судовому засіданні (4 березня 2019 року) український лікар констатував погіршення стану здоров’я хлопця та наголосив, що надані умови тримання несуть загрозу для життя", - йдеться в повідомленні. 

Крім того, Денісова повідомила Москальковій, що політв'язню Володимиру Дудці потрібна медична допомога та належні умови тримання. Російський омбудсмен пообіцяла повторно перевірити умови і стан його здоров’я.

Денісова просить зробити термінову операцію Грибу

Нагадаємо, Денісова під час виступу на 40-й сесії Ради ООН з прав людини заявила, що політв'язні Кремля Едем Бекіров і Павло Гриб "знаходиться у вкрай важкому стані".

Раніше Денісова зверталася до Москалькової з питання синхронного допуску незалежних лікарів до Кирила Вишинського та українського політв'язня Павла Гриба.

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Новини України Павел Гриб
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