Умови утримання Гриба не змінилися після приїзду лікаря з Києва

Фото: Павло Гриб (facebook.com/irina.romaliyskaya)

Лікар стверджує, що Гриб не може перебувати в СІЗО зі своєю хворобою

Приїзд українського лікаря політв'язня Павла Гриба, Василя Притули, не вплинув на його умови утримання в слідчому ізоляторі. Про це заявив батько політв'язня Ігор Гриб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Український лікар заявляв, що утримання в СІЗО для людини з портальною гіпертензією є протипоказанням.

Батько політв'язня повідомив, що той погано почувається, постійно відчуває нудоту та болі в частині живота. На останньому засіданні, 15 березня, Грибу знову викликали швидку.

За словами батька, суд не зважає на скарги Павла та його адвокатки Марини Дубровіної. Він вказав, що мати Павла майже постійно перебуває в російському Ростові-на-Дону - "більше в Ростові, ніж в Україні".

Зазначається, що 5 березня український лікар Василь Притула, який спостерігає за хворобою Гриба - портальною гіпертензією - описав динаміку розвитку хвороби політв'язня негативно. Він зазначив, що в умовах слідчого ізолятора Грибу неможливо надати необхідну терапію, а СІЗО - це протипоказання для перебування за такої хвороби.

Нагадаємо, раніше український омбудсмен Людмила Денісова закликала омбудсмена РФ Тетяну Москалькову сприяти тому, щоб українському політв'язню Павлу Грибу зробили термінову операцію. Однак відповіді омбудсмен не отримала досі.

РБК-Україна писало, що під час виступу на 40-й сесії Ради ООН з прав людини Денісова заявила, що політв'язні Кремля Едем Бекіров і Павло Гриб "знаходиться у вкрай важкому стані".