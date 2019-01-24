Політв’язню Грибу стало зле в російському суді

Фото: Павло Гриб (facebook/Ігор Гриб)

Суддя все одно продовжив засідання, не зважаючи на протести адвоката

У четвер, 24 січня, у Росії відбулось чергове судове засідання по справі українського політв'язня Павла Гриба, на якому Гриб заявив про дуже погане самопочуття, але лікар, без огляду, виписав довідку для суду про задовільний стан здоров'я. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook батька Ігоря Гриба.

Ігор Гриб зазначив, що під час засідання Павлу стало погано і йому викликали "швидку допомогу". Фельдшер зробив політв'язню знеболюваний укол та рекомендував три години полежати.

"Але суддя все одно продовжив засідання", - написав Ігор Гриб.

Він зазначив, що суддя навіть не реагував на протести адвоката.

"Стосовно дій РФ на вимогу ЄСПЛ провести дообстеження Павла: прийшов гастроентеролог (так представився), здійснив зовнішній огляд (не торкаючись тіла) і виписав довідку про гарний стан здоров'я", - написав Гриб.

Також батько політв'язня відзначив, що на судовому засіданні не було жодного журналіста з України.

Нагадаємо, український омбудсмен Людмила Денісова заявляла, что українському політв'язню Павлу Грибу необхідна медична допомога через низку серйозних захворювань.

РБК-Україна писало, що політв'язень Павло Гриб, який звинувачується в РФ у сприянні тероризму, заявив про підміну ключового свідка у його справі.

Відзначимо, за версією російського слідства, з 27 березня по 15 травня 2017 року Гриб, перебуваючи на території України, через інтернет закликав дівчину привести в дію саморобний вибуховий пристрій на випускному вечорі 30 червня. Гриб був заарештований, раніше знаходився в СІЗО Краснодарського краю, потім був етапований в Ростовську область.