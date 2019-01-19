Політв'язень Гриб заявив про підміну ключового свідка у справі

Фото: суд над Грибом (facebook.com/ІгорГриб)

За словами Гриба, від імені Єршової з ним спілкувалися спецслужби РФ

Політв'язень Павло Гриб, який звинувачується в РФ у сприянні тероризму, заявив про підміну ключового свідка у його справі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, Гриб вважає, що в суді Тетяну Єршову, дівчину, яку він нібито схиляв до тероризму, представляє інша людина. Також Гриб впевнений, що листування від імені Єршової з ним вели російські спецслужби.

"У січні 2017 року на сайті "ВКонтакте" на грунті захоплення закордонним мультсеріалом My Little Pony я познайомився з мешканкою Сочі Краснодарського краю, яку звали Вікторія. Я спілкувався з нею українською мовою. Вікторія сказала, що у неї є подруга Тетяна (Єршова - ред.)", - розповів Гриб.

Політв'язень переконаний, що у період з червня по серпень 2017 року від імені Єршової з ним спілкувалися працівники російських спецслужб.

"Мене вирішили виманити. Зі сторінки Єршової написали, що співробітники ФСБ дозволять їй виїхати за кордон після зустрічі зі мною в Гомелі, від її імені вимагали мої фото. Це була оперативна легенда, як пізніше я зрозумів. Я переконаний, що справжня Єршова не була на зустрічі в Гомелі і в суді. Все це робилося (силовиками - ред.), щоб розправитися зі мною, позбавивши свободи і медичної допомоги у СІЗО", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд у Ростові-на-Дону (Росія) на засіданні, яке відбулося вчора, 18 січня, проігнорував заяви громадянина України Павла Гриба, який звинувачується в РФ у сприянні тероризму, про погане самопочуття, а також про порушення при затриманні.

Відзначимо, за версією російського слідства, з 27 березня по 15 травня 2017 року Гриб, перебуваючи на території України, через інтернет закликав дівчину привести в дію саморобний вибуховий пристрій на випускному вечорі 30 червня. Гриб був заарештований, раніше знаходився в СІЗО Краснодарського краю, потім був етапований в Ростовську область.