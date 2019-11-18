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Політв'язня Шумкова у СІЗО відвідав консул

Новини » Суспільство     18.11.2019 - 19:18
Політв'язня Шумкова у СІЗО відвідав консул
Фото: Олександр Шумков (gulaypole.in.ua)

Наразі політв'язень перебуває в ШІЗО

Українського політв'язня Олександра Шумкова відвідав український консул в російській колонії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook родички політв'язня Людмили Шумкової.

Вона повідомила, що 15 листопада Шумкова таки вдалося відвідати представнику консульського відділу посольства України в РФ.

"Термін ПКТ (помещение камерного типа, - ред.) завершився 14 листопада. Наразі Олександр перебуває в ШІЗО. Керівництво колонії призначило йому чергове "покарання" на 12 діб", - повідомила тітка політв'язня.

За її словами, після звернення до суду з вимогою визнання незаконним покарання в ШІЗО 39 діб поспіль, за вересень-жовтень адміністрація закладу винесла Шумкову 16 усних доган

Політв'язня Шумкова у СІЗО відвідав консул

РБК-Україна писало, що омбудсмен Людмила Денісова повідомила, шо співробітники російського лікувального закладу відмовляються надавати необхідну медичну допомогу політв'язню Олександру Шумкову, чим порушують його права.

Нагадаємо, 14 жовтня український політв'язень Шумков оголосив голодування з вимогою припинити шантаж з використанням українських політв'язнів на переговорах в мінському та нормандському форматах. Після оголошення голодування він заявив, що вестиме діалог лише з уповноваженою з прав людини РФ Тетяною Москальковою.

Як відомо, на початку грудня минулого року в Брянській області Севський суд засудив 29-річного українця Олександра Шумкова до чотирьох років позбавлення волі за участь в організації "Правий сектор" за статтею 282.2 КК РФ (Організація діяльності екстремістської організації).

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