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В РФ засудили українця Шумкова до 4 років позбавлення волі по статті екстремізму

Новини » Політика    05.12.2018 - 07:27
В РФ засудили українця Шумкова до 4 років позбавлення волі по статті екстремізму
Фото: Олександр Шумков (facebook.com-o_shumkov)

Йому висунуті звинувачення участі у "Правому секторі"

В Брянській області Севський суд засудив 29-річного громадянина України Олександра Шумкова до 4 років позбавлення волі за участь в організації "Правий сектор" по статті 282.2 КК РФ (Організація діяльності екстремістської організації). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Адвокат осудженого Роман Лизлов наполягав на виправдальному вироку для підзахисного, а сам Шумков свою провину заперечив. Під час попереднього засідання у промові останнього слова він заявив, що ніколи не приховував того, що був супротивником політики колишнього президента України Віктора Януковича, а також брав участь в АТО.

"І якщо ці дії несуть загрозу інтересам РФ, то виходить, цією кримінальною справою РФ визнає свою присутність на території України", - заявив Шумков на суді.

Відзначимо, Олександр Шумков був бійцем ЗСУ в Херсонській області. 17 серпня 2017 року він не повернувся додому зі служби, а наступного місяця його виявили у СІЗО на території РФ. 

Нагадаємо, перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко заявила, що РФ зірвала пропозицію України по звільненню заручників і політв‘язнів. Українська сторона вимагає негайного звільнення 24 військовополонених моряків, утримуваних на Росії, без всяких передумов.

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