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У політв'язня в Росії Коломійця погіршилося здоров'я

Новини » Суспільство     24.12.2019 - 16:30
У політв'язня в Росії Коломійця погіршилося здоров'я
Фото: Андрій Коломієць (фото з відкритих джерел)

У Андрія Коломійця сильні головні болі

В українського політв'язня в Російській Федерації Андрія Коломійця погіршився стан здоров'я. Про це заявила дружина політв'язня Галина Коломієць, передає "Кримська правозахисна група".

За словами дружини, вона 20 грудня провела зустріч з чоловіком в колонії Краснодарського краю, де той відбуває незаконне покарання. Галина Коломієць зазначила, що у Андрія підвищений тиск, а також його мучать сильні головні болі.

"Після нового року хочу сама сходити до лікаря в медсанчастині і вимагати аналізи і його діагноз, подивимося, що він мені відповість", - сказала Галина Коломієць.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами українського консула Тараса Малишевського, Андрій Коломієць утримується в колонії російського Краснодара, де найбільш жорсткі умови утримання. За його словами, під час зустрічей з укладеними посилене спостереження з боку співробітників колонії з-за чого у в'язня не виникає ніяких нарікань.

Відзначимо, в червні в Криму Коломійця засудили до 10 років колонії. Його визнали винним у нібито замах на вбивство двох колишніх співробітників підрозділу "Беркут" під час подій на Майдані в Києві. Його затримали в Кабардино-Балкарії, після чого перевезли в Крим.

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