До поліцію під час фіналу Ліги чемпіонів 2018 звернулися понад 70 іноземців

Із загальної кількості звернень 20 мають ознаки кримінального злочину

За час проведення фіналу Ліги чемпіонів 2018 до поліції надійшло понад 70 звернень від іноземців. Про це повідомив глава Національної поліції Сергій Князєв.

"За час проведення фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА на території держави до органів поліції надійшло 71 звернення іноземних громадян. З них 20 мають ознаки кримінального злочину. Крім того, надходило 4 повідомлення про замінування об'єктів столичної інфраструктури. За всіма цими фактами тривають дії, передбачені законодавством України", - повідомив Князєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на фінал Ліги чемпіонів 2018 до України приїхали майже 25 тис. іноземців. Станом на ранок 27 травня на виїзд з країни оформили більше половини іноземних уболівальників. Футбольні команди іспанського "Реала" і англійського "Ліверпуля" через авіаційні пункти пропуску також вже покинули територію України.