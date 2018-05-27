На фінал Ліги чемпіонів 2018 до України приїхали майже 25 тис. іноземців

Більше половини вболівальників з інших країн вже покинули Україну

На фінал Ліги чемпіонів 2018 до України приїхали майже 25 тис. вболівальників з інших країн. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що прикордонники в цілому оформили майже 25 тис. вболівальників, причому тільки за останню добу - 15 тис. осіб. Основний потік традиційно припав на аеропорти Києва. Однак прибуття вболівальників фіксувалися в аеропортах Львова, Одеси, Харкова та Івано-Франківська, а також в пунктах пропуску на кордоні з країнами ЄС.

Станом на ранок 27 травня на виїзд з країни оформили більше половини іноземців. Футбольні команди іспанського "Реала" і англійського "Ліверпуля" через авіаційні пункти пропуску також вже покинули територію України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фінал Ліги чемпіонів у Києві пройшов без серйозних порушень. На самому матчі були присутні приблизно 50 тис. осіб.