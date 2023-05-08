В полиции рассказали о последствиях атаки дронами в Киевской области (фото)

"В результате вражеской атаки произошло воспламенение травяного настила в одном из районов области. Полицейские Киевской области и ГСЧС отреагировали мгновенно", - рассказал он.

Небытов еще раз призывал во время вражеских атак находиться в укрытиях и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Напомним, ночью, 8 мая, российские оккупанты атаковали Киев дронами. Силами противовоздушной обороны ВСУ во время российской атаки Украины ночью 8 мая были сбиты 35 баражирующих боеприпасов иранского производства "Шахед". При этом были сбиты 100% вражеских дронов, которые оккупанты направили для ударов по Киеву.

Кроме того, российские оккупанты нанесли этой ночью по Одесской области ракетные удары с применением стратегической авиации. Противник атаковал одно из продовольственных предприятий, а также рекреационную зону на побережье Черного моря.