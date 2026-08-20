В полиции показали первые минуты после ночного удара по Киеву
Полицейские с первых минут ночного массированного удара по Киеву были на месте прилетов. Они помогали раненым и деблокировали людей из заваленных квартир.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.
Он отметил, что во время ночного обстрела пострадали жилые дома в Соломенском районе - в результате удара есть травмированные и погибшие.
"ТОРовцы (бойцы подразделения тактико-оперативного реагирования, - ред.) с первых минут были на местах атаки. В частности, Денис Тригубенко и Антон Добренко обнаружили трех травмированных женщин и оказали им домедицинскую помощь - наложили повязки и турникеты, чтобы остановить кровотечение, в дальнейшем помогли транспортировать в кареты скорой", - рассказал Белошицкий.
Кроме того, полицейские помогали спасателям эвакуировать пострадавших и деблокировать людей из заваленных квартир.
"Соболезнования семьям, которые этой ночью потеряли своих родных. Травмированным желаю скорейшего выздоровления", - отметил он.
Фото: последствия удара по Киеву (t.me/OBiloshytskiy)
Белошицкий добавил, что ликвидация массированного российского удара продолжается. Правоохранители, спасатели, медики и все экстренные службы продолжают работать на местах.
Ночной обстрел Киева
Напомним, в ночь на 20 августа Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву и области. Воздушная тревога в столице продолжалась около девяти часов.
Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате ночной атаки повреждены 30 жилых домов, а также школа, больница и детский сад. Пока известно о 15 погибших в Киеве.
Глава государства подчеркнул, что российская атака стала одной из "наиболее циничных, просчитанных и масштабных".