В полиции показали первые минуты после ночного удара по Киеву

Полицейские с первых минут ночного массированного удара по Киеву были на месте прилетов. Они помогали раненым и деблокировали людей из заваленных квартир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

Он отметил, что во время ночного обстрела пострадали жилые дома в Соломенском районе - в результате удара есть травмированные и погибшие.

"ТОРовцы (бойцы подразделения тактико-оперативного реагирования, - ред.) с первых минут были на местах атаки. В частности, Денис Тригубенко и Антон Добренко обнаружили трех травмированных женщин и оказали им домедицинскую помощь - наложили повязки и турникеты, чтобы остановить кровотечение, в дальнейшем помогли транспортировать в кареты скорой", - рассказал Белошицкий.

Кроме того, полицейские помогали спасателям эвакуировать пострадавших и деблокировать людей из заваленных квартир.

"Соболезнования семьям, которые этой ночью потеряли своих родных. Травмированным желаю скорейшего выздоровления", - отметил он.

Фото: последствия удара по Киеву (t.me/OBiloshytskiy)

Белошицкий добавил, что ликвидация массированного российского удара продолжается. Правоохранители, спасатели, медики и все экстренные службы продолжают работать на местах.

Ночной обстрел Киева

Напомним, в ночь на 20 августа Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву и области. Воздушная тревога в столице продолжалась около девяти часов.