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В полиции показали первые минуты после ночного удара по Киеву

21:31 20.08.2026 Чт
2 мин
Ликвидация ночного массированного обстрела столицы продолжается до сих пор
aimg Валерий Ульяненко
В полиции показали первые минуты после ночного удара по Киеву Фото: полицейские показали кадры после обстрела Киева (Getty Images)
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Полицейские с первых минут ночного массированного удара по Киеву были на месте прилетов. Они помогали раненым и деблокировали людей из заваленных квартир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

Он отметил, что во время ночного обстрела пострадали жилые дома в Соломенском районе - в результате удара есть травмированные и погибшие.

"ТОРовцы (бойцы подразделения тактико-оперативного реагирования, - ред.) с первых минут были на местах атаки. В частности, Денис Тригубенко и Антон Добренко обнаружили трех травмированных женщин и оказали им домедицинскую помощь - наложили повязки и турникеты, чтобы остановить кровотечение, в дальнейшем помогли транспортировать в кареты скорой", - рассказал Белошицкий.

Кроме того, полицейские помогали спасателям эвакуировать пострадавших и деблокировать людей из заваленных квартир.

"Соболезнования семьям, которые этой ночью потеряли своих родных. Травмированным желаю скорейшего выздоровления", - отметил он.

Фото: последствия удара по Киеву (t.me/OBiloshytskiy)

Белошицкий добавил, что ликвидация массированного российского удара продолжается. Правоохранители, спасатели, медики и все экстренные службы продолжают работать на местах.

Ночной обстрел Киева

Напомним, в ночь на 20 августа Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву и области. Воздушная тревога в столице продолжалась около девяти часов.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате ночной атаки повреждены 30 жилых домов, а также школа, больница и детский сад. Пока известно о 15 погибших в Киеве.

Глава государства подчеркнул, что российская атака стала одной из "наиболее циничных, просчитанных и масштабных".

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