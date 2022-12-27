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В Черниговской области сбывали продукцию РФ и финансировали страну-агрессора

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Украина, Вторник 27 декабря 2022 16:19
В Черниговской области сбывали продукцию РФ и финансировали страну-агрессора Фото: Нацполиция обнаружила и заблокировала предприятия, которые реализовывали российскую продукцию (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

Национальная полиция разоблачила в Черниговской области группу компаний, сбывавших моторные масла из Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный веб-портал Национальной полиции Украины.

Как отмечает Нацполиция, сотрудники правоохранительных органов разоблачили схему по производству и сбыту моторных масел, сырье для которых поставлялось из РФ. Всего в группу компаний входило 10 предприятий.

"Представители российской корпорации с использованием подконтрольных украинских предприятий наладили схему реализации химической продукции на территории Украины. Полученные средства поступали в бюджет России для финансирования военной агрессии", - говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, эти предприятия получали из РФ моторные масла, другие химические вещества и уже в Украине на базе своих мощностей расфасовывали и сбывали товар. Вырученные средства направлялись на территорию России.

"Бенефициарным собственником этих предприятий как на территории Украины, так и крупной корпорации на территории России, является гражданин РФ", - сообщил начальник управления Главного следственного управления (ГСУ) Юрий Деревяга.

Силовики провели 14 обысков по месту нахождения производственных мощностей и проживанию фигурантов дела. В ходе следственных действий изъяты образцы продукции, документы, цифровые носители и накопители, подтверждающие ведение финансово-хозяйственной деятельности.

Также было установлено, что, кроме реализации продукции, в период оккупации Черниговской области на этих предприятиях дислоцировались российские военные и техника.

"В рамках уголовного производства осуществляется анализ и установление этих обстоятельств", - подчеркнул начальник ГСУ.

Следователи наложили арест на корпоративные права и основные активы головного предприятия и передали Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Недавно РБК-Украина сообщало, что в одном из населенных пунктов Бориспольского района Киевской области полицейские разоблачили деятельность подпольной табачной фабрики.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину следователи Национальной полиции открыли уже около 50 тысяч дел по фактам совершения военных преступлений на территории Украины.

Ранее мы писали, что Национальная полиция Украины разоблачила российский фейк о "пожаре" в одном из "Пунктов несокрушимости" в Киеве.

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