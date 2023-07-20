В Тернопольской области полиция задержала торговцев оружием
Оперативники уголовного розыска задержали торговцев оружием. В ходе расследования был разоблачен организатор преступления и его пособники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
По данным правоохранителей, злоумышленники торговали оружием и патронами к нему, а клиентов подыскивали через знакомых. Между тем как товар передавали при личных встречах.
Задержали фигурантов при попытке продать несколько единиц оружия.
В общей сложности правоохранители провели 11 обысков на территории трех областей. Во время обысков полицейские изъяли:
- тепловизор,
- пистолеты,
- автоматы,
- переработанное оружие,
- патроны,
- и модернизированный пулемет Калашникова.
В настоящее время двум фигурантам уже объявлено о подозрении. В случае доказывания вины подозреваемым, им грозит наказание в виде и лишение свободы сроком до семи лет.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что СБУ тем временем задержала информатора российской ФСБ, который превратил свой дом в "наблюдательный пункт" по ВСУ.
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