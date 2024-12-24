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"Отдыхал". В Киеве задержали мужчину, запускавшего фейерверки на Виноградаре

Киев, Вторник 24 декабря 2024 10:57
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"Отдыхал". В Киеве задержали мужчину, запускавшего фейерверки на Виноградаре Фото: Запуск пиротехники в военное время запрещен (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

В Киеве полицейские задержали мужчину, который запускал фейерверки из окна дома. Теперь ему грозит до пяти лет ограничения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Полиции Киева.

В Подольском районе Киеве мужчина пренебрег запретом на использование пиротехнических изделий во время действия военного положения в Украине. В частности, он запускал фейерверки из окна дома по проспекту Порика (Виноградарь).

Нарушителем оказался 43-летний житель дома, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время задержания мужчина вел себя агрессивно. Свои действия он объяснил тем, что таким образом отдыхает и запустил фейерверк ради веселья.

Полицейские задержали нарушителя в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время следственных действий в его квартире были найдены и изъяты вещественные доказательства.

Полиция Киева начала уголовное производство по факту хулиганских действий. В частности, нарушителю грозит статья 296 - хулиганство, связанное с использованием пиротехники. За такие неправомерные действия предусматривается наказание: штраф от 17 000 до 34 000 гривен, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Поэтому полиция напоминает, что в соответствии с законодательством, использование пиротехники на период действия правового режима военного положения запрещено.

Ранее мы писали, почему нельзя использовать фейерверки во время войны.

С 6 ноября 2023 года в Украине действует закон, запрещающий использование, продажу и передачу фейерверков, салютов и петард классов F2, F3 и F4. Однако, фейерверки класса F1 использовать можно. Поскольку они имеют низкий уровень опасности и шума.

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