Какое наказание предусмотрено за использование фейерверков во время войны: разъяснение адвоката
До начала полномасштабной войны фейерверки были неотъемлемой частью рождественских и новогодних праздников. Однако уже почти три года для большинства из нас звуки взрывов ассоциируются с войной, а не праздником. Кроме того, использовать фейерверки в Украине сейчас запрещено на законодательном уровне.
Почему нельзя использовать фейерверки в условиях военного положения, РБК-Украина узнало у адвоката, управляющего партнера ЮК Winner Игоря Ясько.
В условиях военного положения запрет использования фейерверков и пиротехники стал необходимым шагом для защиты граждан. Кроме рисков для безопасности, пиротехнические средства имеют негативное психологическое воздействие, особенно на людей, которые пережили травматический опыт войны.
Громкие звуки фейерверков напоминают о взрывах, что возвращает военных с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и гражданских к болезненным воспоминаниям. Частые воздушные тревоги и взрывы стали частью повседневной жизни во многих регионах Украины, и пиротехника только усиливает тревожность.
Что говорит закон
С 6 ноября 2023 года в Украине действует закон, существенно ограничивающий использование и продажу пиротехнических изделий. 11 апреля 2023 года Верховная Рада приняла Закон №3039-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно использования и оборота пиротехнических изделий" (проект №7438), который запрещает использование, продажу и передачу фейерверков, салютов и петард классов F2, F3 и F4.
Исключение сделано для фейерверков класса F1, которые имеют низкий уровень опасности и шума (до 60 дБ). Такие изделия, как бенгальские огни или хлопушки, разрешено продавать лицам, достигшим 16 лет.
Что означают классы пиротехнических изделий
Ясько отмечает, что в условиях усиленных мер безопасности и внедрения новых регуляций в Украине действуют строгие ограничения на использование пиротехнических изделий. Согласно Техническому регламенту пиротехнических изделий, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 5 января 2021 года №8, все фейерверки делятся на четыре класса в зависимости от уровня опасности и условий применения.
Класс F1 - единственный класс, продажа и использование которого разрешены. Они имеют очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума, что позволяет использовать их даже в жилых помещениях. К этой категории относятся бенгальские огни, хлопушки, которые при открытии издают небольшой шум и выпускают конфетти, и мини-фонтаны, создающие низкие струи искр.
Изделия классов F2, F3 и F4 находятся под полным запретом для продажи и использования без специальной подготовки:
- Класс F2 - фейерверки с низким уровнем опасности, предназначенные для открытого пространства, например небольшие ракеты или римские свечи, которые создают световые эффекты на высоте до 30 метров.
- Класс F3 - изделия среднего уровня опасности, например, батареи салютов, обеспечивающие серии ярких вспышек и громких взрывов на высоте до 50 метров.
- Класс F4 - профессиональные пиротехнические средства для создания масштабных шоу, которые требуют специальной подготовки.
Сценическая пиротехника: Т1 и Т2. Законом №3039-IX определены также требования к сценическим пиротехническим изделиям:
- Класс Т1 - изделия с низким уровнем опасности, применяемые для создания визуальных эффектов в театрах или на концертах. Они доступны для продажи лицам, достигшим 18 лет.
- Класс Т2 - сложные и опасные изделия, например эффекты со взрывами или сильными дымами, доступны только для специально подготовленных специалистов.
Другие пиротехнические устройства делятся на классы P1 и P2:
- Класс P1 - сигнальные ракеты и бытовые пиротехнические средства, которые можно приобрести с 18 лет.
- Класс P2 - профессиональные изделия, требующие специальной подготовки, например средства для спасательных операций или технических нужд.
Какое наказание предусмотрено за использование фейерверков
Фейерверки в условиях войны могут быть восприняты как сигнал опасности, провоцирующий панику.
"Важно помнить, что в условиях военного положения нарушение общественного порядка может иметь более серьезные последствия. Кроме того, использование пиротехнических изделий может создать угрозу пожаров, которая, в свою очередь, отвлекает спасательные службы, которые должны сосредотачиваться на более приоритетных задачах", - говорит Игорь Яресько.
Он также отмечает, что нарушение этих ограничений влечет за собой административную и уголовную ответственность. В Уголовном кодексе Украины нарушителям грозит статья 296 - хулиганство, связанное с использованием пиротехники, которое наказывается штрафом от 17 000 до 34 000 грн, арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до пяти лет. А в Кодексе Украины об административных правонарушениях указано:
- за нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности предусмотрено наложение штрафа от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17000-34000 грн) с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения этого административного правонарушения, или без таковой (статья 164)
- нарушение требований по защите населения от вредного воздействия шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах наказывается в первый раз предупреждением или наложением штрафа на граждан от 5 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (85-255 грн) и наложением штрафа на должностных лиц и субъектов хозяйственной деятельности - от 15 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (255-510 грн); а за повторное - наложением штрафа на граждан от 15 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (255-510 грн) с конфискацией пиротехнических средств или без таковой и на должностных лиц и субъектов хозяйственной деятельности - от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-2550 грн) с конфискацией пиротехнических средств (статья 182)
- нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств наказывается наложением штрафа от 35 до 60 необлагаемых минимумов доходов граждан (595-1020 грн) с конфискацией пиротехнических средств; а за повторное - наложением штрафа от 60 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1020-1700 грн) с конфискацией пиротехнических средств (статья 195-6)
Напомним, РБК-Украина рассказывало, что в середине ноября в жилом массиве Академгородок, расположенном в Святошинском районе Киева, был зафиксирован запуск салютов. Полиция оперативно задержала нарушителя и сообщила о возможной ответственности, которая ему грозит.
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