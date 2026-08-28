Полиция задержала француза с тремя боевыми ракетами Akeron в грузовике

Французского водителя остановили сотрудники итальянских правоохранительных органов после того, как он сошел с судна Superfast II, прибывшего в Бари из греческого города Патры.

В ходе осмотра микроавтобуса с французскими номерами правоохранители обнаружили пять транспортно-пусковых контейнеров. Один из них был пуст, во втором находилась обучающая ракета, а еще три содержали боевые ракеты Akeron.

Учебная маркировка скрывала боевые ракеты

Для установления типа и уровня опасности груза итальянские стражи порядка привлекли экспертов армии. Именно во время проверки возникли вопросы маркировки контейнеров.

На них была наклеена синяя клейкая лента. По стандартам НАТО она используется для обозначения учебного оборудования, не содержащего взрывчатки.

Однако после удаления ленты под ней оказалась оригинальная желто-черная маркировка. Оно указывало на наличие бронебойно-фугасной боевой части.

Таким образом, в трех контейнерах, которые могли выглядеть как перевозящие учебное оборудование, фактически находились боевые ракеты.

Водитель заявил о заказе от MBDA

Задержанный 46-летний француз объяснил следователям, что работает субподрядчиком компании, специализирующейся на транспортировке военных грузов. По его словам, перевозка осуществлялась по заказу оборонной компании MBDA.

Водитель также утверждал, что оборудование направлялось в Грецию для проведения ремонтных работ компанией Altus LSA.

Впрочем, итальянские следователи установили обстоятельства, вызывавшие сомнения в этой версии. В частности, транспортная компания, на которую ссылался водитель, фактически принадлежит его жене и, по данным следствия, не специализируется на военных перевозках.

Защита предоставила документы и разрешение Министерства обороны Франции, датированное 2025 годом. В то же время суд обратил внимание на разногласия в датах и печатях в документах, а также на отсутствие итальянских разрешений, необходимых для транзита оружия.

Суд оставил мужчину под стражей

На этом фоне судья принял решение о взятии подозреваемого под стражу. Следствие должно установить происхождение военного груза и его конечный пункт назначения.

Сейчас из приведенных материалов не следует, что французский водитель уже признан виновным в незаконной перевозке оружия. Его задержали на момент выяснения обстоятельств дела.

Что такое Akeron MP

Akeron MP – французский противотанковый ракетный комплекс пятого поколения, разработанный компанией MBDA. Он предназначен для поражения бронированной техники и укрепленных целей.

Комплекс может использоваться на расстоянии до 4–5 км. Ракета способна работать по принципу "выстрел и забыл", а также предусматривает возможность ручной корректировки полета через оптоволоконный канал.