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Полиция задержала мужчину, который из гранатомета стрелял по многоэтажке Кривого Рога

Кривой Рог, Пятница 26 января 2024 17:55
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Полиция задержала мужчину, который из гранатомета стрелял по многоэтажке Кривого Рога Архивное фото: Полиция задержала мужчину, который из гранатомета стрелял по многоэтажке Кривого Рога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители задержали мужчину, который вчера из гранатомета выстрелил по многоэтажному дому в Кривом Роге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУНП в Днепропетровской области.

Мужчина был задержан

Криминалисты совместно с взрывотехниками с помощью технических средств криминалистической лаборатории осмотрели место преступления и изъяли фрагменты взрывного устройства, установили вероятное место выстрела.

Служебная собака - немецкая овчарка "Вайс" по следам привела с улицы к соседнему дому, где подозреваемый оставил отстрелянный гранатомет.

Фото: Задержанный (dp.npu.gov.ua)

В течение нескольких часов оперативникам удалось установить местонахождение стрелка и задержать его. Полиция уточняет, что это 36-летний мужчина, ранее судимый за тяжкие преступления.

Ему грозит до семи лет тюрьмы

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по факту хулиганства.

Сегодня, 26 января, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Что предшествовало

Ранним утром в четверг, 25 января, в Кривом Роге произошел взрыв. Как оказалось, причиной тому стал выстрел из гранатомета в многоэтажку.

Местные СМИ писали, что взрыв произошел 25 января, примерно в 5:00, в Терновском районе Кривого Рога. Он был такой сильный, что жители многоэтажки проснулись от него.

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Кривой Рог Днепропетровская область Суд хулиганы
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