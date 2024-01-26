Полиция задержала мужчину, который из гранатомета стрелял по многоэтажке Кривого Рога
Правоохранители задержали мужчину, который вчера из гранатомета выстрелил по многоэтажному дому в Кривом Роге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУНП в Днепропетровской области.
Мужчина был задержан
Криминалисты совместно с взрывотехниками с помощью технических средств криминалистической лаборатории осмотрели место преступления и изъяли фрагменты взрывного устройства, установили вероятное место выстрела.
Служебная собака - немецкая овчарка "Вайс" по следам привела с улицы к соседнему дому, где подозреваемый оставил отстрелянный гранатомет.
Фото: Задержанный (dp.npu.gov.ua)
В течение нескольких часов оперативникам удалось установить местонахождение стрелка и задержать его. Полиция уточняет, что это 36-летний мужчина, ранее судимый за тяжкие преступления.
Ему грозит до семи лет тюрьмы
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по факту хулиганства.
Сегодня, 26 января, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до семи лет тюрьмы.
Что предшествовало
Ранним утром в четверг, 25 января, в Кривом Роге произошел взрыв. Как оказалось, причиной тому стал выстрел из гранатомета в многоэтажку.
Местные СМИ писали, что взрыв произошел 25 января, примерно в 5:00, в Терновском районе Кривого Рога. Он был такой сильный, что жители многоэтажки проснулись от него.
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