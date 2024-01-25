В Кривом Роге произошел взрыв: неизвестный выстрелил в многоэтажку из гранатомета
Ранним утром в четверг, 25 января, в Кривом Роге произошел взрыв. Как оказалось, причиной тому стал выстрел из гранатомета в многоэтажку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксклюзивный комментарий Нацполиции, местные СМИ.
Как рассказали РБК-Украина правоохранители, от взрыва пострадали пять квартир, проводятся оперативно-следственные действия.
На данный момент уже открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
Местные СМИ пишут, что взрыв произошел 25 января, примерно в 5:00, в Терновском районе Кривого Рога. Он был такой силы, что жители многоэтажки проснулись от него.
"На тот момент в квартире находилась молодая женщина с маленьким ребенком, мальчиком от года", - пишет "Первый Криворожский".
Люди не пострадали. На месте работают правоохранители.
Как сообщалось, в Лимане Донецкой области произошло убийство четырех человек - двух женщин и полицейских. Людей, в том числе правоохранителей, приехавших на вызов, застрелил боец Нацгвардии.
Кроме того, в центре Запорожья произошла стрельба 21 января. Неизвестный двумя выстрелами убил женщину, а затем и сам совершил самоубийство.
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