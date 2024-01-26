ua en ru
Пт, 26 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Поліція затримала чоловіка, який із гранатомета стріляв по багатоповерхівці Кривого Рогу

Кривий Ріг, П'ятниця 26 січня 2024 17:55
UA EN RU
Поліція затримала чоловіка, який із гранатомета стріляв по багатоповерхівці Кривого Рогу Архівне фото: Поліція затримала чоловіка, який із гранатомета стріляв по багатоповерхівці Кривого Рогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці затримали чоловіка, який учора з гранатомета вистрілив по багатоповерховому будинку в Кривому Розі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУНП у Дніпропетровській області.

Чоловіка було затримано

Криміналісти спільно з вибухотехніками за допомогою технічних засобів криміналістичної лабораторії оглянули місце злочину та вилучили фрагменти вибухового пристрою, встановили ймовірне місце пострілу.

Службовий собака - німецька вівчарка "Вайс" по слідах привела з вулиці до сусіднього будинку, де підозрюваний залишив відстріляний гранатомет.

Фото: Затриманий (dp.npu.gov.ua)

Протягом кількох годин оперативникам вдалося встановити місцезнаходження стрільця і затримати його. Поліція уточнює, що це 36-річний чоловік, раніше судимий за тяжкі злочини.

Йому загрожує до семи років в'язниці

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за фактом хуліганства.

Сьогодні, 26 січня, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до семи років в'язниці.

Що передувало

Рано вранці в четвер, 25 січня, у Кривому Розі стався вибух. Як виявилося, причиною тому став постріл із гранатомета в багатоповерхівку.

Місцеві ЗМІ писали, що вибух стався 25 січня, приблизно о 5:00, у Тернівському районі Кривого Рогу. Він був такий сильний, що жителі багатоповерхівки прокинулися від нього.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг Дніпропетровська область Суд хулиганы
NEWS
Бронь від мобілізації. ЗМІ пишуть про нову ідею, у Раді спростовують: що ж насправді
Бронь від мобілізації. ЗМІ пишуть про нову ідею, у Раді спростовують: що ж насправді
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії