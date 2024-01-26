Поліція затримала чоловіка, який із гранатомета стріляв по багатоповерхівці Кривого Рогу

Правоохоронці затримали чоловіка, який учора з гранатомета вистрілив по багатоповерховому будинку в Кривому Розі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУНП у Дніпропетровській області .

Чоловіка було затримано

Криміналісти спільно з вибухотехніками за допомогою технічних засобів криміналістичної лабораторії оглянули місце злочину та вилучили фрагменти вибухового пристрою, встановили ймовірне місце пострілу.

Службовий собака - німецька вівчарка "Вайс" по слідах привела з вулиці до сусіднього будинку, де підозрюваний залишив відстріляний гранатомет.

Фото: Затриманий (dp.npu.gov.ua)

Протягом кількох годин оперативникам вдалося встановити місцезнаходження стрільця і затримати його. Поліція уточнює, що це 36-річний чоловік, раніше судимий за тяжкі злочини.

Йому загрожує до семи років в'язниці

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за фактом хуліганства.

Сьогодні, 26 січня, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до семи років в'язниці.

Що передувало

Рано вранці в четвер, 25 січня, у Кривому Розі стався вибух. Як виявилося, причиною тому став постріл із гранатомета в багатоповерхівку.

Місцеві ЗМІ писали, що вибух стався 25 січня, приблизно о 5:00, у Тернівському районі Кривого Рогу. Він був такий сильний, що жителі багатоповерхівки прокинулися від нього.