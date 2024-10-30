Как избежать "скама" в Интернете: основные виды мошенничества и способы защиты
Онлайн-мошенничество, или "скам", стало распространенным явлением, нацеленным на кражу средств, персональных данных или даже учетных записей. Важно понимать, как распознать такие мошенничества и защитить себя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киберполицию и МВД Украины.
Отмечается, что мошенники часто используют разные психологические приемы, чтобы побуждать людей открыть мошеннические ссылки и раскрывать личную информацию.
Виды "скама" и как их избегать:
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Фишинг
Злоумышленники посылают сообщения или электронные письма с фальшивыми ссылками на поддельные сайты, требующие данные для входа.
Как избежать: никогда не нажимайте на подозрительные ссылки и всегда проверяйте отправителя.
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Псевдолотереи
Мошенники могут сообщить о якобы выигрыше в фиктивной лотерее, но, чтобы получить приз, нужно предоставить личные данные.
Как избежать: помните, что реальные компании не спрашивают финансовых данных для выдачи выигрыша.
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Инвестиционные аферы.
Обещают скорый доход за вложения в сомнительные проекты. На самом деле, так называемые "инвестиции" теряются, но обещанного дохода вообще не существует.
Как избежать: проверяйте компанию перед инвестициями и игнорируйте слишком привлекательные обещания.
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Мошеннические магазины
Неизвестные продают товар, реально не существующий. Покупатели оплачивают его, но не получают заказ.
Как избежать: проверяйте отзывы о продавце и выбирайте проверенные платформы для покупок.
Как обезопасить себя от мошенничества?
- Не предоставляйте личные данные незнакомым лицам.
- Проверяйте отзывы и информацию перед покупкой или инвестицией.
- Игнорируйте подозрительные сообщения из незнакомых источников.
- Используйте сложные пароли и регулярно меняйте их.
- Установите антивирус и обновляйте программное обеспечение.
Раньше мы рассказывали о том, что такое фишинг и как от него себя обезопасить.
Также в нашем материале вы можете узнать, что такое вишинг.
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