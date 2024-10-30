Как избежать "скама" в Интернете: основные виды мошенничества и способы защиты

Онлайн-мошенничество, или "скам", стало распространенным явлением, нацеленным на кражу средств, персональных данных или даже учетных записей. Важно понимать, как распознать такие мошенничества и защитить себя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киберполицию и МВД Украины .

Отмечается, что мошенники часто используют разные психологические приемы, чтобы побуждать людей открыть мошеннические ссылки и раскрывать личную информацию.

Виды "скама" и как их избегать:

Фишинг

Злоумышленники посылают сообщения или электронные письма с фальшивыми ссылками на поддельные сайты, требующие данные для входа.

Как избежать: никогда не нажимайте на подозрительные ссылки и всегда проверяйте отправителя.

Псевдолотереи

Мошенники могут сообщить о якобы выигрыше в фиктивной лотерее, но, чтобы получить приз, нужно предоставить личные данные.

Как избежать: помните, что реальные компании не спрашивают финансовых данных для выдачи выигрыша.

Инвестиционные аферы.

Обещают скорый доход за вложения в сомнительные проекты. На самом деле, так называемые "инвестиции" теряются, но обещанного дохода вообще не существует.

Как избежать: проверяйте компанию перед инвестициями и игнорируйте слишком привлекательные обещания.

Мошеннические магазины

Неизвестные продают товар, реально не существующий. Покупатели оплачивают его, но не получают заказ.

Как избежать: проверяйте отзывы о продавце и выбирайте проверенные платформы для покупок.

Как обезопасить себя от мошенничества?