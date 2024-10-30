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Как избежать "скама" в Интернете: основные виды мошенничества и способы защиты

Среда 30 октября 2024 14:30
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Как избежать "скама" в Интернете: основные виды мошенничества и способы защиты Фото: кибермошенничество (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Онлайн-мошенничество, или "скам", стало распространенным явлением, нацеленным на кражу средств, персональных данных или даже учетных записей. Важно понимать, как распознать такие мошенничества и защитить себя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киберполицию и МВД Украины.

Отмечается, что мошенники часто используют разные психологические приемы, чтобы побуждать людей открыть мошеннические ссылки и раскрывать личную информацию.

Виды "скама" и как их избегать:

  • Фишинг

Злоумышленники посылают сообщения или электронные письма с фальшивыми ссылками на поддельные сайты, требующие данные для входа.

Как избежать: никогда не нажимайте на подозрительные ссылки и всегда проверяйте отправителя.

  • Псевдолотереи

Мошенники могут сообщить о якобы выигрыше в фиктивной лотерее, но, чтобы получить приз, нужно предоставить личные данные.

Как избежать: помните, что реальные компании не спрашивают финансовых данных для выдачи выигрыша.

  • Инвестиционные аферы.

Обещают скорый доход за вложения в сомнительные проекты. На самом деле, так называемые "инвестиции" теряются, но обещанного дохода вообще не существует.

Как избежать: проверяйте компанию перед инвестициями и игнорируйте слишком привлекательные обещания.

  • Мошеннические магазины

Неизвестные продают товар, реально не существующий. Покупатели оплачивают его, но не получают заказ.

Как избежать: проверяйте отзывы о продавце и выбирайте проверенные платформы для покупок.

Как обезопасить себя от мошенничества?

  • Не предоставляйте личные данные незнакомым лицам.
  • Проверяйте отзывы и информацию перед покупкой или инвестицией.
  • Игнорируйте подозрительные сообщения из незнакомых источников.
  • Используйте сложные пароли и регулярно меняйте их.
  • Установите антивирус и обновляйте программное обеспечение.

Раньше мы рассказывали о том, что такое фишинг и как от него себя обезопасить.

Также в нашем материале вы можете узнать, что такое вишинг.

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