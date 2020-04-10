ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поліція Запоріжжя підтвердила виклик на допит посадовця міськради

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 20:09
Поліція Запоріжжя підтвердила виклик на допит посадовця міськради
Фото: Володимир Буряк (zp.gov.ua)

Мер Запоріжжя раніше заявляв, що його викликали на допит

Поліція офіційно викликала посадовця Запорізької міської ради на допит у справі про порушення карантину через коронавірус у Запоріжжі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними правоохоронців, посадовця міської ради допитають у справі про порушення службовими особами карантинних норм, що могло призвести до розповсюдження коронавірусу та інфікування мешканців Запорізької області.

Провадження було відкрите за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України.

Ймовірно, мова йде про мера Запоріжжя Володимира Буряка, який напередодні повідомляв про отримання повістки на допит у справі про відмову зупинити громадський транспорт в місті.

Нагадаємо, 5 квітня мер Запоріжжя заявив, що не буде прислухатися рекомендацій Кабміну та не зупинятиме рух громадського транспорту. Своє рішення Буряк пояснював тим, що медикам, комунальникам, працівникам магазинів, аптек і городянам, які не можуть працювати дистанційно, необхідно добиратися на роботу.

Пізніше на рішення Буряка відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави заявив, що СБУ і МВС відреагували на відмову мера Запоріжжя зупинити громадський транспорт.

У Києві не будуть вводити комендантську годину Заборона на вихід на вулицю і закриті продуктові: у трьох областях ввели тотальний карантин
Новини України Запоріжжякарантиндопрос
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся