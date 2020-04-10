Поліція Запоріжжя підтвердила виклик на допит посадовця міськради

Фото: Володимир Буряк (zp.gov.ua)

Мер Запоріжжя раніше заявляв, що його викликали на допит

Поліція офіційно викликала посадовця Запорізької міської ради на допит у справі про порушення карантину через коронавірус у Запоріжжі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними правоохоронців, посадовця міської ради допитають у справі про порушення службовими особами карантинних норм, що могло призвести до розповсюдження коронавірусу та інфікування мешканців Запорізької області.

Провадження було відкрите за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України.

Ймовірно, мова йде про мера Запоріжжя Володимира Буряка, який напередодні повідомляв про отримання повістки на допит у справі про відмову зупинити громадський транспорт в місті.

Нагадаємо, 5 квітня мер Запоріжжя заявив, що не буде прислухатися рекомендацій Кабміну та не зупинятиме рух громадського транспорту. Своє рішення Буряк пояснював тим, що медикам, комунальникам, працівникам магазинів, аптек і городянам, які не можуть працювати дистанційно, необхідно добиратися на роботу.

Пізніше на рішення Буряка відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави заявив, що СБУ і МВС відреагували на відмову мера Запоріжжя зупинити громадський транспорт.