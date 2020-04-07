СБУ і МВС відреагували на відмову мера Запоріжжя зупинити громадський транспорт, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Раніше мер Запоріжжя відмовився зупиняти рух громадського транспорту

Відмова влади Запоріжжя від виконання рекомендацій Кабінету міністрів з зупинці громадського транспорту отримав реакцію з боку Служби безпеки України і Міністерства внутрішніх справ. Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

Президент зазначив, що всі населені пункти мають обов'язково виконувати всі прийняті урядом обмеження для боротьби з коронавірусом.

“Всі обмеження є лише тимчасовими незручностями, вони важливі і потрібні для вашої безпеки. Хочу звернути увагу на ситуацію, коли мер Запоріжжя порушує постанову уряду і запускає в місті громадський транспорт. Ці дії вже отримали реакцію СБУ і МВС. Я хочу підкреслити для голів всіх українських міст і сіл на обов'язковому виконанні всіх обмежень, пов'язаних з протидією коронавирусу", - повідомив Зеленський.

Протягом цього тижня ми очікуємо прибуття щонайменше 7 літаків із Китаю та Південної Кореї. Смороду доставляти в Україну тест-системи ПЛР та експрес-тести, захисні костюми та апарати ШВЛ, маски й респіратори. Паралельно ми максимально нарощуємо вітчизняне виробництво – починаємо виготовляти власні тест-системи ПЛР, а ще Україна щодня випускає 900 тисяч масок. З учорашнього дня уряд запровадив нові обмеження задля подолання коронавірусу. Наша держава діє настільки жорстко, наскільки цього вимагає розвиток ситуації. Наші дії є абсолютно симетричними з більшістю країн Європи та світу. А санкції за порушення правил карантину, наприклад, в Італії становлять до 3 тисяч євро, у Франції – майже 4, у Сінгапурі – до 10 тисяч доларів, а в Іспанії – до 30 тисяч євро. Ми всі стоїмо на сторожі демократичних цінностей і свобод, але є часи, коли пріоритетом стає здоров'я та життя цілої нації. Окремо зупинюся на святкуванні Великодня. Вже цієї неділі Великдень відзначатимуть християни західного обряду. Ми опинилися у ситуації, коли мусимо змінювати свої традиції заради здоров'я та життя. Зі свого боку ми зробимо все, аби забезпечити трансляцію богослужінь на телевізійних каналах. А вас я прошу згадати Божу заповідь про любов до ближнього. У часи коронавірусу найкращий прояв такої любові – це не створювати небезпеку для здоров'я й життя ближнього. Ми всі хочемо мати нормальне, людське літо. Не літо самоізоляції. А звичне. З морем, мандрівками, морозивом і засмагою. Давайте зробимо собі нормальне літо. Трішки побудемо вдома, не допустимо розповсюдження вірусу і потім обов'язково відзначимо нашу перемогу над недугою. Опубліковано Володимиром Зеленським Вівторок, 7 квітня 2020 р.

Раніше РБК-Україна писало, що мер Запоріжжя Володимир Буряк відмовився прислухатися до рекомендацій Кабміну про припинення руху громадського транспорту з 6 квітня в рамках посиленого карантину. Своє рішення він пояснив тим, що медикам, комунальникам, працівникам магазинів, аптек і городянам, які не можуть працювати дистанційно, необхідно добиратися на роботу.

Нагадаємо, з 6 квітня в Україні почали діяти нові жорсткі карантинні заходи для запобігання поширення коронавіруса. Зокрема, заборонено перебувати без маски у громадських місцях і не мати при собі документів, що підтверджують особу.