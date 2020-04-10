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Мера Запоріжжя допитають через відмову зупинити транспорт

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 13:01
Мера Запоріжжя допитають через відмову зупинити транспорт
Фото: Володимир Буряк (zp.gov.ua)

На Володимира Буряка завели кримінальну справу

Меру Запоріжжя Володимиру Буряку вручили повістку на допит у справі про відмову зупинити громадський транспорт на час карантину в Україні. Про це він повідомив у своєму Facebook.

За його словами, сьогодні вранці правоохоронці вручили йому повістку щодо порушеної кримінальної справи.

"Причина в тому, що міська влада нібито не виконали постанову Кабінету міністрів про призупинення громадського транспорту в місті", - зазначив Буряк.

Він також додав, що кількість інфікованих коронавірусом зростає і вже підтверджено 20 випадків в Запоріжжі. П'ятеро вже одужали і виписані з лікарні.

Мера Запоріжжя допитають через відмову зупинити транспорт

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що СБУ і МВС відреагували на відмову мера Запоріжжя зупинити громадський транспорт.

5 квітня Буряк заявив, що не буде прислухатися до рекомендацій Кабінету міністрів і припиняти рух громадського транспорту. Він також підкреслював, що весь транспорт вийде на маршрути, оскільки медикам, комунальникам, працівникам магазинів, аптек і городянам, які не можуть працювати дистанційно, необхідно добиратися на роботу.

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