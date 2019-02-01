Поліція зафіксувала 400 порушень за час передвиборчої кампанії

У 9 провадженнях проводять досудове розслідування

Полиция проводит досудебное расследование по 9 уголовным производствах относительно нарушений избирательного процесса, зарегистрированных с начала предвыборной кампании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Национальной полиции Украины.

По словам заместителя председателя Национальной полиции Александра Фацевича, в настоящее время полиция зафиксировала 400 заявлений и сообщений о нарушениях проведения предвыборной агитации. По выявленным фактам составлен 91 протокол. В основном, выявленные нарушения касались размещения печатной продукции, в частности внешней рекламы.

"Кроме того, следственные органы проводят досудебное расследование по 9 уголовным производством, касающиеся предвыборной агитации и избирательного процесса. В частности, полицейские выявили факты попытки подкупа", - рассказал Фацевич.

РБК-Украина писало, что Национальная полиция Украины, по состоянию на 28 января, зарегистрировала 266 заявлений о нарушении избирательного законодательства. Больше всего правонарушений зафиксировано в Киеве, в Закарпатской, Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской и Николаевской областях.

Кроме того, сообщалось, что в Украине к охране порядка на выборах президента 31 марта 2019 года привлекут около 60 тыс. полицейских.