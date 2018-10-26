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Співробітники управління "К" СБУ затримали і видворили з України "злодія в законі"

Новини » Надзвичайні події    26.10.2018 - 13:56
Фото: СБУ затримала "злодія в законі" (ssu.gov.ua)
Фото: СБУ затримала "злодія в законі" (ssu.gov.ua)

Спецслужби РФ намагаються впливати на ситуацію в Україні через діяльність "злодіїв у законі"

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України затримали в Одесі та примусово видворили за межі України із забороною в’їзду терміном на три роки чергового "злодія в законі" на прізвисько "Жоржикич". Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці СБУ.

 

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України...

Опубліковано Служба безпеки України П'ятниця, 26 жовтня 2018 р.

Оперативники спецслужби встановили, що представник кримінальних кіл однієї з кавказьких країн нелегально прибув до південного регіону для встановлення контролю над частиною грошових потоків від грабежів, розбійних нападів, крадіжок, вимагання.

За наявною в СБУ інформацією, представники кримінальних кіл з Росії та країн Кавказу координують діяльність злочинних угруповань, які причетні до скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів на території України. За задумом російських спецслужб, загострення криміногенної обстановки в Україні, особливо напередодні майбутніх президентських виборів, має призвести до падіння рівня довіри до державної влади і правоохоронної системи.

Зокрема", злодії у законі" контролюють перерозподіл фінансових потоків від крадіжок, грабежів, розбійних нападів, викрадень автотранспорту, розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин. При цьому частина коштів отриманих злочинним шляхом спрямовується на фінансування російсько-терористичних сил на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Із початку цього року ГУ БКОЗ спільно з регіональними підрозділами СБУ було видворено п’ятьох "злодіїв у законі", понад ста представникам злочинних кіл, серед яких громадяни Росії та Грузії, встановлено заборону в`їзду до нашої країни на п`ять років.

З липня 2016 року Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України очолює заступник голови СБУ Павло Демчина.

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