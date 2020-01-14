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Поліція викрила банду, яка вибивала неіснуючі борги на 11 млн гривень

Новини » Надзвичайні події     14.01.2020 - 15:34
Поліція викрила банду, яка вибивала неіснуючі борги на 11 млн гривень
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Зловмисники погрожували "боржникам" вбивством і викрадали їх

Силовики викрили злочинну групу, яка займалася здирництвом і викраденням людей та вимагала повернення уявних боргів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Як повідомляється, з погрозами вбивства, застосовуючи насильство, учасники злочинної організації викрадали людей і вимагали від них повернення уявних боргів. Сума грошей, одержаних злочинних шляхом, становить близько 11 мільйонів гривень.

Силовики встановили, що угрупування орієнтовно у 2019 році створив 26-річний громадянин РФ.

"Під приводом повернення боргів, у тому числі й неіснуючих, зловмисники представлялися учасниками АТО і з застосуванням насильства, погроз вбивства, пошкодження майна і викрадення вимагали у потерпілих гроші... Учасники організації погрожували одному з потерпілих і його близьким родичам вбивством і вимагали 400 тисяч доларів США. А у вересні 2019 року в Києві підозрювані викрали іншого потерпілого, вимагаючи від нього 15 тисяч євро", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначають, що фігуранти справи працювали на замовлення третіх осіб. В даний час встановлено причетність зловмисників до чотирьох епізодів вимагання.

В даний час лідер угруповання оголошений в міжнародний розшук. Ще четверо підозрюваних - у державний. Решту троє підозрюваних вже затримано.

Їм інкримінують скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації), ч. 4 ст.189 (Вимагання, що завдало майнову шкоду в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою, або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження) і ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального Кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Фото розшукуваних (npu.gov.ua)

Також РБК-Україна писало, що в Одесі СБУ блокувала діяльність організованого угруповання, що займалася вимаганням грошей від учасників судових розглядів. Зловмисники нібито сприяли у винесенні позитивних судових рішень.

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