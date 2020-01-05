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Поліція затримала винуватця смертельної ДТП на трасі Київ-Чоп

Новини » Надзвичайні події     05.01.2020 - 17:16
Поліція затримала винуватця смертельної ДТП на трасі Київ-Чоп
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Винуватцю загрожує позбавлення волі терміном до 8 років

Правоохоронці затримали 27-річного жителя Києва, що влаштував смертельну автомобільну пригоду на трасі Київ-Чоп, внаслідок якої загинула дитина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Львівської області.

За даними поліції, у неділю, 5 січня, слідчі повідомили водію Lexus про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу, тобто порушення правил дорожнього руху.

Зазначається, що чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 8 років. Також винуватця можуть позбавити права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Нагадаємо, ввечері 4 січня в селі Банюнин на трасі Київ-Чоп сталося зіткнення автомобілів Lexus та Chevrolet. В результаті аварії загинула дитина 2016 року народження. Попередньо, водій Lexus виїхав на зустрічну смугу.

Також РБК-Україна писало, що вдень 30 грудня у Чернівецькій області сталася ДТП за участі мікроавтобуса та легкового автомобіля. В результаті зіткнення транспортних засобів постраждали 2 людини, зокрема дитина.

Крім того, на автодорозі Київ-Чоп неподалік села Дорогобуж в Рівненському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинула дитина.

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