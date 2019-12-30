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У Рівненській області в ДТП загинула дитина

Новини » Надзвичайні події     30.12.2019 - 13:10
У Рівненській області в ДТП загинула дитина
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ще одна людина госпіталізована

Близько третьої години ночі на автодорозі Київ-Чоп неподалік села Дорогобуж в Рівненському районі сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якого загинула дитина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Рівненської області.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 46-річний житель села Дорогобуж, водій автомобіля Renault Rapid, здійснюючи маневр розвороту, не надав перевагу у русі та допустив зіткнення із мікроавтобусом Volkswagen Crafter, а потім - із Mercedes Vito, що рухався за ним.

Від удару Renault Rapid розтрощило вщент, а Volkswagen Crafter вилетів у кювет.

Від отриманих травм на місці події загинула 10-річна пасажирка Renault Rapid - донька водія автівки. Останнього із політравмою, відкритим переломом ноги та закритою черепно-мозковою травмою доставили до лікарні. У нього відібрали зразки крові для визначення стану сп’яніння.

За результатами освідування водії Volkswagen Crafter - 47-річний житель Київщини та Mercedes Vito - 36-річний іноземець були тверезі. Інші учасники автопригоди за медичною допомогою не зверталися.

Слідчі слідчого управління за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

РБК-Україна писало, що у Києві на вулиці Генерала Жмаченка водій автомобіля збила жінку з дитиною.

Нагадаємо, у понеділок ввечері, 9 грудня, в селі Нові Петрівці під Києвом водій збив 11-річну дитину і намагався втекти з місця аварії.

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